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Битва лидеров КХЛ: «Спартак» остановит «Локомотив»?

Битва лидеров КХЛ: «Спартак» остановит «Локомотив»?

В Континентальной хоккейной лиге сегодня будут выяснять отношения команды, которые возглавляют Западную конференцию.

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 12 ноября, 21:30 (время Астаны)

Сегодняшние соперники, лидеры Запада и всего чемпионата, не проигрывают уже долгое время. Пока между ними солидный разрыв, но «Спартак» пытается догнать «Локомотив» и в перспективе отобрать у «железнодорожников» лидерство. Удастся ли московской команде сегодня чуть ближе подобраться к сопернику? По мнению экспертов Olimpbet, шансы на победу в основное время у обоих клубов примерно равны.

«Спартак» возвращается на свою арену после очень удачного выезда, в котором он без особого напряга выиграл все четыре матча. Всего же победная серия красно-белых, спонсором которых является Olimpbet, длится уже пять игр.

В последней встрече на выезде подопечные Алексея Жамнова разгромили «Куньлунь Ред Стар» (1:5), а перед этим одержали значимую победу в московском дерби с ЦСКА, который также рвется в число лидеров (2:1).

Москвичи наладили игру в обороне и стали мало пропускать. Пока что их отрыв от идущего первым «Локомотива» составляет 11 очков и в ближайших играх его устранить не удастся. Но столичный клуб имеет две игры в запасе, а регулярный чемпионат завершится только весной, поэтому, однозначно, шансы есть.

«Локомотив» набрал невероятный ход. Его победная серия составляет уже десять матчей. У этой команды самая надежная линия обороны в Лиге, которая в 26-ти играх пропустила лишь 41 шайбу.

В последнем матче «железнодорожники» обыграли на своем льду «Ак Барс» (2:1). Казалось бы, результаты идеальные. Но вот победы подопечным Игоря Никитина, как правило, достаются с разницей в одну шайбу. Да, защитники команды действует четко, но такой разрыв опасен до самых последних секунд, ведь соперник может найти брешь даже в самой глухой обороне.

Заметно, что игроки ярославского клуба стали немного выдыхаться. Этим могут воспользоваться сегодня хозяева льда, которые имеют высокий процент реализации большинства. По мнению аналитиков Olimpbet, гораздо выше вероятность, что команды забросят больше 4,5 шайбы.

«Витязь» (Балашиха) – «Северсталь» (Череповец). 12 ноября, 21:30

«Северсталь», еще один спонсорский актив Olimpbet, продолжает гостевую серию и сегодня, мнению экспертов, должен забрать максимальное количество очков.

«Витязь» не так давно вернулся с не очень удачного выезда, но максимально использовать преимущество домашнего льда команде пока тоже не удалось. В последнем матче было поражение от «Сочи» (1:3).

«Богатыри» испытывают серьезные проблемы с реализацией голевых моментов. Да и оборона у клуба далеко не самая надежная. Все это вкупе привело к девятому месту на Западе. Отрыв от зоны плей-офф составляет четыре очка.

«Северсталь» в этой же конференции идет четвертой, но при грамотной игре уже скоро ворвется в тройку. Догнать «Локомотив» пока нереально, а вот побороться со «Спартаком» и СКА за их позиции вполне возможно.

От санкт-петербургского клуба череповчан отделяет всего два очка, а от московского – пять. При этом команда Андрея Козырева имеет три игры в запасе. В последнем матче «сталевары» уступили в гостях минскому «Динамо» (1:3), а до этого шли на победной серии из семи матчей.

«Северсталь» играет очень дисциплинированно, редко оказываясь на льду в меньшинстве. Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что гости сегодняшнего матча начнут новую победную серию и овертайма не будет.

Опубликовано: Александр Алферьев
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