Битва лидеров КХЛ: «Спартак» остановит «Локомотив»?

В Континентальной хоккейной лиге сегодня будут выяснять отношения команды, которые возглавляют Западную конференцию.

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 12 ноября, 21:30 (время Астаны)

Сегодняшние соперники, лидеры Запада и всего чемпионата, не проигрывают уже долгое время. Пока между ними солидный разрыв, но «Спартак» пытается догнать «Локомотив» и в перспективе отобрать у «железнодорожников» лидерство. Удастся ли московской команде сегодня чуть ближе подобраться к сопернику? По мнению экспертов Olimpbet , шансы на победу в основное время у обоих клубов примерно равны.

«Спартак» возвращается на свою арену после очень удачного выезда, в котором он без особого напряга выиграл все четыре матча. Всего же победная серия красно-белых, спонсором которых является Olimpbet, длится уже пять игр.

В последней встрече на выезде подопечные Алексея Жамнова разгромили «Куньлунь Ред Стар» (1:5), а перед этим одержали значимую победу в московском дерби с ЦСКА, который также рвется в число лидеров (2:1).

Москвичи наладили игру в обороне и стали мало пропускать. Пока что их отрыв от идущего первым «Локомотива» составляет 11 очков и в ближайших играх его устранить не удастся. Но столичный клуб имеет две игры в запасе, а регулярный чемпионат завершится только весной, поэтому, однозначно, шансы есть.

«Локомотив» набрал невероятный ход. Его победная серия составляет уже десять матчей. У этой команды самая надежная линия обороны в Лиге, которая в 26-ти играх пропустила лишь 41 шайбу.

В последнем матче «железнодорожники» обыграли на своем льду «Ак Барс» (2:1). Казалось бы, результаты идеальные. Но вот победы подопечным Игоря Никитина, как правило, достаются с разницей в одну шайбу. Да, защитники команды действует четко, но такой разрыв опасен до самых последних секунд, ведь соперник может найти брешь даже в самой глухой обороне.

Заметно, что игроки ярославского клуба стали немного выдыхаться. Этим могут воспользоваться сегодня хозяева льда, которые имеют высокий процент реализации большинства. По мнению аналитиков Olimpbet , гораздо выше вероятность, что команды забросят больше 4,5 шайбы.

«Витязь» (Балашиха) – «Северсталь» (Череповец). 12 ноября, 21:30

«Северсталь», еще один спонсорский актив Olimpbet , продолжает гостевую серию и сегодня, мнению экспертов, должен забрать максимальное количество очков.

«Витязь» не так давно вернулся с не очень удачного выезда, но максимально использовать преимущество домашнего льда команде пока тоже не удалось. В последнем матче было поражение от «Сочи» (1:3).

«Богатыри» испытывают серьезные проблемы с реализацией голевых моментов. Да и оборона у клуба далеко не самая надежная. Все это вкупе привело к девятому месту на Западе. Отрыв от зоны плей-офф составляет четыре очка.

«Северсталь» в этой же конференции идет четвертой, но при грамотной игре уже скоро ворвется в тройку. Догнать «Локомотив» пока нереально, а вот побороться со «Спартаком» и СКА за их позиции вполне возможно.

От санкт-петербургского клуба череповчан отделяет всего два очка, а от московского – пять. При этом команда Андрея Козырева имеет три игры в запасе. В последнем матче «сталевары» уступили в гостях минскому «Динамо» (1:3), а до этого шли на победной серии из семи матчей.

«Северсталь» играет очень дисциплинированно, редко оказываясь на льду в меньшинстве. Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что гости сегодняшнего матча начнут новую победную серию и овертайма не будет.