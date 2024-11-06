«Арсенал» забуксовал в АПЛ, а сегодня игра с «Интером» в ЛЧ

В ночь на 7 ноября в 00:45 по казахстанскому времени «Арсенал» и «Интер» выйдут на поле в четвёром туре Лиги чемпионов-2024/25. Обе команды набрали по семь очков в турнире и идут без пропущенных голов. Кто пропустит первый? Кто фаворит? Разберёмся в этом тексте.

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Несмотря на статус клубов, они играли между собой за всю историю лишь трижды. И то, один из этих матчей был в рамках товарищеского турнира. Оба официальных матча они сыграли в 2003 году, в групповом этапе Лиги чемпионов. Причём, в обеих встречах были разгромы, но от разных команд – «Арсенал» выиграл в гостях со счётом 5:1, а дома проиграл аж 0:3.

Сегодня «Арсенал» – один из главных фаворитов на титул АПЛ. Но команда Артеты ни разу не победила в последних трёх играх чемпионата, опустившись аж на пятое место. Впереди даже «Ноттингем Форест». Лига чемпионов – совершенно другое дело, в ней лондонцы ещё не пропускали и не проигрывали. Сначала была нулевая ничья в Бергамо, затем домашняя победа над «ПСЖ», а позже скромный триумф на «Эмирейтс» против донецкого «Шахтёра». Всё ещё недоступен капитан «Арсенала» – Мартин Эдегор, который травмировал лодыжку.

«Интер» в этом сезоне проиграл лишь один матч, но самый принципиальный – Миланское дерби. И то, всё решил гол в самой концовке. Команда Симоне Индзаги – по-прежнему главная сила итальянского футбола. В ЛЧ они также, как сегодняшний соперник, набрали семь очков и не пропустили ни разу. В первом туре миланцы увезли очко из Манчестера, позднее дома разгромили «Црвену Звезду», а затем на выезде обыграли «Янг Бойз». Итальянский клуб подходит к игре с «Арсеналом» без потерь в основном составе и точно будет рассчитывать на три очка.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 2.64 на победу «Интера», 3.10 – на ничью и 2.88 – на победу «Арсенал».

Кроме того, можно рассмотреть вариант «Угловые. Тотал первого тайма меньше 4.5». В последних шести играх «Арсенала» команды неизменно подавали менее пяти угловых в первых таймах.

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