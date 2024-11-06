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Чего ждать от сражения «Интера» с «Арсеналом»? Центральный матч игрового дня ЛЧ – в аналитике Olimpbet

6 ноября завершится четвертый тур общего этапа футбольной Лиги чемпионов. С особым нетерпением болельщики ждут встреч «Интера» с «Арсеналом» и ПСЖ с «Атлетико».

«Интер» (Италия) – «Арсенал» (Англия). 7 ноября, 01:00 (время Астаны)

Противостояние итальянских и английских клубов неизменно привлекает повышенный интерес болельщиков. Тем более, если речь идет о ведущих командах Серии А и АПЛ.

«Интер» с «Арсеналом», вне всяких сомнений, как раз относятся к таковым. И те, и другие находятся среди лидеров национальных первенств, а миланцы – и вовсе действующие обладатели «скудетто». В их очном споре эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, хотя и отдают небольшое предпочтение «нерадзурри».

Несмотря на огромный международный опыт и систематическое участие в еврокубках обоих коллективов, история их взаимоотношений насчитывает всего две официальные игры. Пути этих грандов пересеклись на групповой стадии ЛЧ-2003/04. Тогда противники обменялись разгромными выездными победами. Сначала «Интер» крупно выиграл в Лондоне (3:0), а затем «Арсенал» взял убедительный реванш в Милане (5:1).

По итогам трех туров общего этапа Лиги чемпионов ближайшие соперники соседствуют в таблице, набрав по семь очков. «Черно-синие» располагаются выше «канониров» благодаря чуть более лучшей разнице мячей.

При этом стоит учесть, что ни «Интер», ни «Арсенал» еще ни разу не пропустили в текущем розыгрыше ЛЧ. Поэтому совсем неудивительно, что аналитики Olimpbet не верят в обилие голов в этой встрече и полагают, что матч на арене «Джузеппе Меацца» будет «низовым».

ПСЖ (Франция) – «Атлетико» (Испания). 7 ноября, 01:00

После не самого гладкого ухода из ПСЖ в «Реал» Килиана Мбаппе котировки парижан на победу в Лиге чемпионов сильно упали. В рейтинге Olimpbet «Сен-Жермен» идет лишь десятым среди претендентов на завоевание трофея.

Впрочем, шансы «Атлетико» на выигрыш ЛЧ-2024/25 оцениваются еще ниже, мадридцы находятся на 13-й строчке этого списка.

Клубы из столицы Франции и Испании располагаются неподалеку друг от друга в таблице общего этапа. Но это явно не то соседство, которое может радовать болельщиков двух команд.

В активе ПСЖ четыре очка и 19-е промежуточное место, у «матрасников» – на балл меньше и позиция за пределами зоны еврокубкового плей-офф. При этом у обеих команд отрицательная разница мячей.

Эксперты Olimpbet полагают, что у хозяев предстоящей дуэли в Париже намного больше шансов улучшить турнирное положение, чем у гостей. При этом аналитики считают «Пари Сен-Жермен» явным фаворитом и по угловым.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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