«Локомотив» нацелен на досрочную победу в регулярке: расклады от Olimpbet

В Континентальной хоккейной лиге сегодня состоятся два матча, в главном из которых сыграет лидер чемпионата.

«Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» (Нижний Новгород). 6 ноября, 21:00 (время Астаны)

«Локомотив» продолжает давить своих соперников. Сегодня, по мнению экспертов Olimpbet , «железнодорожники» проедутся по гостям, одержав очередную победу.

Несмотря на то, что регулярный чемпионат завершится лишь весной, клуб из Ярославля уже в конце осени сделал серьезную заявку, чтобы стать его победителем. Команда Игоря Никитина постепенно увеличивает отрыв от конкурентов в турнирной таблице, не зная поражений вот уже восемь матчей к ряду.

В последней игре «Локомотив», лидер Западной конференции, раскатал на выезде «Трактор», который идет первым на Востоке, а также вторым в общей таблице (5:3). Теперь разрыв между командами составляет восемь очков.

В арсенале у «Локомотива» мощная линия нападения. Максим Березкин и Артур Каюмов набрали по 19 очков. Расстреливает ворота соперников и опытный Александр Радулов, наколотивший уже девять шайб. Кроме того, у команды из Ярославля самая стабильная оборона в Лиге – она пропустила всего 39 голов.

«Торпедо» идет седьмым в Западной конференции, отставая от «Локомотива» на 17 очков. Команде нужно закрепиться в зоне плей-офф. На пятки наступают минское «Динамо» и «Витязь». Пара оплошностей и можно оказаться в числе аутсайдеров.

В Ярославль нижегородцы прибыли из Москвы, где, наконец, прервали неудачную серию и обыграли по буллитам «Динамо» (5:4). Главная проблема хоккеистов «Торпедо» – это плохая дисциплина. Они играют грубо и часто нарушают правила, соответственно, много удаляются.

Это однозначно будет на руку игрокам «Локомотива», которые хорошо умеют использовать преимущество лишнего полевого. Учитывая, что обе команды могут играть результативно, аналитики Olimpbet считают, что будет заброшено больше 5,5 шайбы.

«Динамо» (Москва) – «Витязь» (Балашиха). 6 ноября, 21:30

Эти соперники встречались в Москве совсем недавно – в конце октября. Тогда хозяева льда одержали победу. На этот раз успех тоже будет на их стороне, уверены эксперты Olimpbet .

«Динамовцы» уже вторую неделю играют в родных стенах, причем перед предыдущем матчем имели трехдневный перерыв, что позволило передохнуть и провести работу над ошибками. А работать есть над чем.

Команде, которая претендует войти на Западе в тройку, нужно играть более результативно. Так, шесть последний матчей «сине-белых» завершились с преимуществом лишь в одну шайбу. Это такой опасный разрыв, который позволяет любой из команд добить соперника и выиграть. В последней игре подопечные Алексея Кудашова на своем поле проиграли «Торпедо» по буллитам (4:5).

«Витязь» идет девятым на Западе, но в любой момент может войти в зону плей-офф. Команда проводит затяжную выездную серию, в которой чередует победы и поражения. В Москву хоккеисты прилетели из Минска, где обыграли местное «Динамо» (4:1). А противостояние с «Динамо» из Москвы было всего неделю назад, и тогда хозяева нынешнего матча одержали победу (2:1).

Гостям сегодня нужно играть дисциплинированно, поскольку у «Динамо» неплохой показатель реализации большинства. «Витязь» испытывает проблемы в атаке, но так как москвичи в последних играх ходят на грани, аналитики Olimpbet ожидают, что хозяева снова выиграют с преимуществом в один гол.