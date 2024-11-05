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Чем завершится битва самых титулованных клубов Лиги чемпионов?

Пятого ноября стартует четвертый тур общего этапа футбольной ЛЧ-2024/25. В Olimpbet дали аналитику на матч «Реал» – «Милан» и встречу «Ливерпуля» с «Байер-04».

«Реал Мадрид» (Испания) – «Милан» (Италия). 6 ноября, 01:00 (время Астаны)

Главным событием всего четвертого тура ЛЧ, несомненно, станет встреча испанского гранда с итальянским. Общими усилиями «Реал» и «Милан» 22 раза выигрывали главный еврокубок, а мадридцы, помимо всего прочего, еще и действующие обладатели трофея.

Но в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов дела у этих двух суперклубов идут не самым лучшим образом. «Сливочные» уже успели потерпеть поражение от французского «Лилля». «Милан» же и вовсе проиграл два матча из трех, застряв в нижней части таблицы.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что по итогам визита на «Сантьяго Бернабеу» турнирное положение «россонери» вряд ли сможет улучшиться, считая шансы «сливочных» на успех гораздо более предпочтительными.

«Реал» действительно выглядит сейчас мощнее «Милана». Вот только если обратить взор на статистику, то фаворита в этом противостоянии будет определить очень трудно.

Клубы из Мадрида и Милана провели между собой 15 официальных матчей. Каждая из сторон выиграла по шесть раз, еще три встречи завершились вничью, разница мячей 25-24 в пользу «красно-черных».

Примечательно, что из всех еврокубков «Реал» и «Милан» соперничали друг с другом исключительно в рамках Лиги/Кубка чемпионов.

Еще один немаловажный факт: нынешний рулевой «галактикос» Карло Анчелотти трижды приводил испанскую команду к победе в самом престижном клубном соревновании Старого Света. Однако до этого «папа Карло» по два раза выигрывал ЛЧ вместе с «россонери» в качестве игрока, а затем и главного тренера.

Но если Анчелотти в определенной мере будет испытывать смешанные чувства, то мнение аналитиков Olimpbet однозначно: «Реал» – безоговорочный фаворит, причем не только по результату, но и по угловым.

«Ливерпуль» (Англия) – «Байер-04» (Германия). 6 ноября, 01:00

Еще одно очень любопытное противостояние. Единоличный лидер АПЛ-2024/25 на своем поле примет сильнейший клуб Бундеслиги по итогам прошлого сезона. В этом споре эксперты Olimpbet отдают серьезное предпочтение хозяевам, считая даже ничейный исход крайне маловероятным.

Мерсисайдцы лидируют не только во внутреннем первенстве. «Красные» делят с «Астон Виллой» первую строчку и в таблице Лиги чемпионов, уступая клубу из Бирмингема лишь по дополнительным показателям.

Что касается «фармацевтов», то они несколько утратили свою магию минувшего сезона, когда вырывали большинство своих побед в концовках матчей. Теперь леверкузенцы чаще теряют очки в аналогичных ситуациях, из-за чего пока находятся за пределами призовой тройки первенства Германии.

Правда, по Лиге чемпионов коллектив Хаби Алонсо продвигается пока очень даже неплохо. А уступает команде Арне Слота всего два балла, имея с ней абсолютно одинаковую разницу забитых и пропущенных голов (6-1).

В ближайшем матче леверкузенцам придется безумно тяжело, и это не понаслышке знакомо их наставнику, который провел целых пять лет в составе «Ливерпуля». Алонсо выиграл вместе со «скаузерами» Лигу чемпионов-2004/05, став одним из главных героев эпического финала в Стамбуле против «Милана».

К слову, в том розыгрыше одним из соперником «Ливерпуля» по плей-офф был как раз «Байер». Но мерсисадцы тогда словно и не заметили «аспириновых», выиграв два матча 1/8 финала с общим счетом 6:2.

По мнению аналитиков Olimpbet, и на этот раз соперники готовы порадовать зрителей ярким, результативным футболом и сделают все, чтобы матч на «Энфилде» оказался «верховым».

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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