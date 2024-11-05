Свентек оступится на пути к защите титула?

На итоговом турнире WTA в Эр-Рияде сегодня пройдут матчи оранжевой группы. А между собой сыграют вторая и третья ракетки мира.

Ига Свентек (Польша) – Кори Гауфф (США). 5 ноября, 20:00 (время Астаны)

Свентек и Гауфф встречались на корте 12 раз. И 11 из них выиграла представительница Польши. Эксперты Olimpbet считают, что и сегодня у нее больше шансов нанести сопернице первое поражение на турнире, чем потерпеть его самой.

Обе теннисистки стартовали в группе с побед. 23-летняя Ига, отдавшая недавно звание первой ракетки мира белоруске Арине Соболенко, начала выступление в Эр-Рияде с успеха в матче над топ-13 Барборой Крейчиговой.

Правда, всухую разнести опытную чешку она не смогла. Свентек проиграла первый сет 4:6, а во втором вообще горела 0:3, но в очередной раз доказала, что может переломить ход игры, сделав камбэк и забрав две партии (4:6, 7:5, 6:2).

Полячка является прошлогодней чемпионкой итогового турнира WTA, но тогда он игрался на открытом харде. Несмотря на то, что Свентек – фактически универсальная теннисистка, игра на быстром индоре подходит ей меньше. А после того, как она едва не потерпела фиаско в игре с Крейчиковой, закрадываются сомнения в ее готовности защитить титул.

20-летняя Гауфф, третья ракетка мира, в первом матче в Эр-Рияде уверенно сокрушила топ-6 WTA Джессику Пегулу (6:3, 6:2). Американка не так мощно бьет, как Свентек. Это, возможно, и не приносило ей успеха против полячки. Но Кори играет в атакующий теннис, мало кому позволяя навязывать игру.

В прошлом году на итоговом турнире она дошла полуфинала, но, опять же, там был открытый хард. А вот свою игру в закрытом зале Гауфф пока до идеальной не довела.

Аналитики Olimpbet ждут в текущем матче интересную битву, которая, скорее всего будет затяжной и продлится более 21,5 сета.

Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия). 5 ноября, 17:30

Обе теннисистки находятся за пределами топ-5 и в стартовых матчах потерпели поражения. Чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, ни одной сегодня нельзя проигрывать. По мнению экспертов Olimpbet , фавориткой в этом противостоянии является представительница США.

И Пегула, и Крейчикова едва ли рассчитывали отобраться на итоговый турнир еще в середине года. Обе проводят непростой сезон, который скрасили успешным выступлением во второй половине.

В Эр-Рияде 30-летняя американка, шестая ракетка мира, в первой игре не смогла ничего противопоставить Кори Гауфф (3:6, 2:6). Что касается 28-летней чешки, которая в мировом рейтинге занимает лишь 13-е место, она хоть и проиграла на старте Иге Свентек, но смогла отобрать у нее первый сет.

Изначально Крейчикова была профессиональным грунтовщиком, но затем успешно стала играть и на харде, причем и на открытом, и на закрытом. А в этом году и вовсе выиграла травяной Уимблдон. Чешка хорошо бьет с обеих рук и отбивает у сетки. Но вот что может ей доставить проблем, так как это высокая скорость Пегулы, за счет которой та и выбивает соперниц.

Аналитики Olimpbet склоняются к тому, что Барбора сможет забрать один сет, но свою первую победу на турнире одержит Джессика.