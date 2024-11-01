Долгожданный ежегодный «Бонусябрь» у Tennisi.kz уже начался
Акция «Бонусябрь» часто отмечается, как одна из лучших акций у казахстанских бумекеров. Она проводится уже третий год подряд. Главные её преимущества – длительность в месяц, нескучная механика и выгода для игроков.
«Бонусябрь» превращает скучный и холодный октябрь в настоящий квест для игроков. Ежедневно с 1 по 30 ноября в специальном разделе на сайте и в приложении Tennisi.kz будут появляться нескучные задания, при выполнении которых все игроки получают определённые призы – деньги на бонусный и основной счета.
Например, задание в первый день «Бонусября» очень простое. Если игрок ставит 2777 тенге на абсолютно любую ставку, 1600 тенге сверху упадут ему на бонусный счёт. Механика предполагает большое разнообразие заданий и призов, поэтому скучно не будет, и никто из участников не уйдёт без приза. Букмекер рекомендует выполнять задания ежедневно, чтобы получать дополнительные бонусы за пройденные серии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий