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Пабстомп в Алматы: где смотреть BLAST World Final 2024

Присоединяйтесь к просмотру турнира по CS2. Уже в это воскресенье в Bla Bla Bar Алматы. Настоящий пабстомп для тех, кто дышит киберспортом.

Что вас ждет: просмотр матчей за титул чемпионов BLAST World Final 2024 и насыщенная развлекательная программа.

Где: Алматы, ул. Сатпаева, 1А, Bla Bla Bar.

Когда: 3 ноября 2024, начало в 12:00.

Возраст: 21+ (вход свободный)

Готовьтесь к битвам титанов: Team Spirit, G2 Esports, NaVi, Team Vitality, FaZe Clan, MOUZ, Astralis и Team Liquid. Все это в прямом эфире на большом экране с отличным качеством видео и звука.

Кроме трансляции, вас ждут:

Гарантированные призы и эксклюзивный мерч для зрителей. Розыгрыш топовых призов – участвуйте в конкурсах и получите шанс выиграть PlayStation 5 и крутую видеокарту GeForce RTX 4070 TI Super.Welcome drink и специальное меню.Игры с блогерами и ведущими.Особенная гостья — Аля ABQueen Бекбаева, одна из самых узнаваемых киберспортсменок Казахстана.Это будет незабываемый день с захватывающими сражениями и крутыми призами. Присоединяйтесь к киберспортивному сообществу и разделите этот момент вместе с нами.

До встречи в воскресенье в Bla Bla Bar.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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