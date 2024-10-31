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Зверев и Алькарас сыграют за выход в четвертьфинал в Париже

На «тысячнике» во французской столице свои матчи 1/8-й сегодня проведут два представителя топ-3. Александр Зверев и Карлос Алькарас стали главные фавориты турнира после того, как неожиданно снялся сильнейший теннисист планеты Янник Синнер.

Александр Зверев (Германия) – Артур Филс (Франция). 31 октября, 20:00 (время Астаны)

Александр Зверев сегодня выйдет на корт, чтобы взять реванш за недавнее поражение в Гамбурге. Сможет ли он отомстить? Эксперты Olimpbet уверены, что именно представитель Германии станет в этой паре четвертьфиналистом.

Зверев, третья ракетка мира, проводит спорный сезон. С одной стороны – он выиграл рекордное для себя количество матчей. С другой стороны – стал победителем лишь одного «Мастерса». Да, для многих доходить до финалов престижных турниров уже достижение, но Зверев находится слишком высоко в рейтинге, чтобы часто проигрывать решающие матчи.

В парижский Берси Александр приехал из Вены, где начал серию индорных турниров, дойдя до четвертьфинала. На нынешнем «тысячнике» он стартовал со второго круга, обыграв топ-39 Таллона Грикспура (7:6 (7:2), 6:3). Перенеся пневмонию, Зверев вернулся на корт вполне уверенно, прекрасно отыгрывая на свой подаче и на задней линии.

20-летний Филс – один из любимчиков французской публики, так как является местным теннисистом. Он является 20-й ракеткой мира и имеет хорошие перспективы. Артур показал, что умеет играть и против более звездных конкурентов, выбив на предыдущем турнире в Базеле Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3).

В Берси он провел уже два матча, в которых прошел ветерана Марина Чилича (7:6 (7:5), 6:4) и Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:4). Филс играет агрессивно и может навязать свою игру за счет высокой скорости.

Аналитики Olimpbet ждут затяжной матч, так как оба теннисиста очень мотивированы и находятся в хорошей форме. Вероятнее всего, игра продлится больше 22,5 гейма.

Уго Умбер (Франция) – Карлос Алькарас (Испания). 31 октября, 23:00

Еще один теннисист, которого парижская публика будет активно поддерживать, это Уго Умбер. Но, по мнению экспертов Olimpbet, сенсации сегодня не состоится, и закончит он на стадии 1/8-й финала.

26-летний француз занимает 18-е место в рейтинге АТР и его задача на конец сезона – удержаться в топ-20. Умбер хорошо играет на индорных покрытиях, взяв на них за последний год два титула.

В Берси Уго стартовал с непростой победы над Брэндоном Накашимой (6:3, 4:6, 6:4), а затем уже более уверенно обыграл другого представителя США Маркоса Хирона (6:3, 6:2). Француз хорош в быстрых розыгрышах и на быстрых покрытиях набирает очки на своей подаче.

21-летний Алькарас, вторая ракетка мира, после снятия сильнейшего теннисиста АТР Янника Синнера стал на парижском «тысячнике» главным фаворитом на трофей. В своем стартовом матче во втором круге он без особого напряга прошел чилийца Николаса Харри, во второй партии отдав лишь один гейм (7:5, 6:1). Испанец признался, что не фанат таких быстрых кортов, как на этом турнире, но проблем это ему не доставляет.

В текущем году Карлос забрал два «шлема» и несколько крупных турниров, дошел до финала Олимпиады и сейчас находится в своей идеальной форме, где практически невозможно найти изъянов. Мало кто в Туре может превзойти испанца в мощности его ударов. Он прекрасно обороняется и может агрессивно атаковать, универсально перестраиваясь по ходу встречи.

Аналитики Olimpbet уверены, что Алькарас без проблем выйдет в четвертьфинал, не отдав сопернику ни одного сета.

Опубликовано: Александр Алферьев
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