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Алькарас возьмет реванш у Синнера? Испанец начинает борьбу в Париже

На «тысячнике» во французской столице вступает в соревнования один из его главных фаворитов – Карлос Алькарас. Испанцу очень не хватает побед на индорных турнирах.

Николас Харри (Чили) – Карлос Алькарас (Испания). 29 октября, 23:00

Непростой матч второго круга предстоит провести игроку из Чили. Николас Харри уже на этой стадии сойдется с одним из главных претендентов на титул. Эксперты Olimpbet считают Карлоса Алькараса однозначным фаворитом этого противостояния.

29-летний Харри находится на 37 месте мирового рейтинга и всеми силами старается вернуться в топ-30. В этом сезоне он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Летом чилиец признался, что несколько месяцев страдает от вестибулярного нейронита, из-за чего мог не просто потерять концентрацию на корте, но и даже перестать четко видеть мяч.

Но даже с такими проблемами весной он дошел до финала «Мастерса» в Риме. А к концу сезона пытается улучшить свои показатели. На старте «тысячника» в Париже Николас выбил крепкого Лоренцо Сонего (7:6, 6:3).

21-летний Алькарас после триумфа на Уимблдоне взял только один титул. В октябре он стал чемпионом на харде в Пекине, но затем сенсационно на этом же покрытии в четвертьфинале в Шанхае уступил Томашу Махачу.

В середине октября Карлос сыграл на закрытом харде на Six Kings Slam, но стал только вторым, уступив Яннику Синнеру. Однозначно, в Париж испанец приехал заряженным.

Он редко берет титулы на индорных соревнованиях, но сейчас для этого самое время. Тем более, что вторая ракетка мира находится в хорошей форме и претендует на то, чтобы в финале взять у Синнера реванш.

Аналитики Olimpbet считают, что Алькарас стартует в Париже с разгромной победы со счетом 2:0.

Стефанос Циципас (Греция) – Алехандро Табило (Чили). 29 октября, 20:50 (время Астаны)

Циципас, один из талантливых игроков современности, неудачно проводит нынешний сезон, выиграв лишь в апреле грунтовый «Мастерс» в Монако. Удастся ли ему забрать трофей на закрытом харде? Эксперты Olimpbet уверены, что, как минимум, теннисист выйдет в третий круг.

Сейчас 26-летний грек занимает в рейтинге 11-е место. На индорных хардовых турнирах Стефанос уже давно не побеждал, хотя, является игроком универсальным. До парижского Берси Циципас сыграл два турнира на харде в закрытом помещении – в Антверпене и Базеле. В обоих он дошел до четвертьфинала.

В первом круге французского «тысячника» Циципас встречался с испанцем Роберто Карбальесом Баэной (54 АТР), отдав ему сет из-за ряда невынужденных ошибок (4:6, 6:3, 6:3).

27-летний Табило – 22-я ракетка АТР. На закрытом харде он дошел до четвертьфинала турнира в Алматы, а затем выбыл в 1/8-й в Базеле. Считается, что он может доставить проблемы любому оппоненту и даже преподнести сенсацию, но при этом успешные матчи чилиец чередует с откровенными спадами.

В целом Табило может играть на любых покрытиях, но на открытых кортах чувствует себя лучше. В Париже чилиец стартовал также не без проблем, едва не проиграв менее рейтинговому португальцу Нуну Боржешу (3:6, 7:6, 6:3).

Аналитики Olimpbet уверены, что мастерство Циципаса выше и этот матч пройдет под его диктовку. Наиболее вероятно, что грек одержит победу в двух сетах.

Опубликовано: Александр Алферьев
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