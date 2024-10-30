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Blast: World Final. Что мы знаем о киберспорте?

“В отличие от традиционного спорта, для киберспорта не требуются дорогие стадионы, профессиональное оборудование или тренеры. Достаточно компьютера или консоли и интернета. Это открывает двери практически для любого человека в любой точке мира”, – доводы, которые пишет нам нейросеть. 

Нынешнее состояние киберспорта совсем иное. Сотни тысяч зрителей в прямом эфире, заполненные стадионы, невероятный уровень продакшена и постоянные эмоции. Одним из главных “виновников” повышения уровня киберспорта – турниры от Blast.tv

Совсем скоро начнется турнир Blast: World Final, в котором примут участие лучшие команды планеты. 8 коллективов поборются за $1 000 000 призовых и звание сильнейшей команды года по версии Blast.

Турнир пройдет с 30 октября и закончится грандиозным финалом 3 ноября. Приготовьтесь к сумасшедшей неделе, во время которой эмоции будут зашкаливать до предела. 

В Алматы, в стенах Event Space Forum пройдет масштабный просмотр финала турнира. Спонсорами трансляции стали: компания 1xBet, энергетический напиток Flash Up Energy, а также за билеты отвечает Ticketon.

Уже 3-го ноября в 12:00 начинается развлекательная программа для всех ценителей качественного Counter-Strike. Все посетители получат приветственный подарок, смогут представить себя в роли персонажей игры на специальных ИИ-фотозонах, принять участие в розыгрыше призов и получить один из скинов для CS2 из призового фонда в $3 000!

Придержите свои планы на воскресенье и посетите увлекательное киберспортивное мероприятие. Если вы не знаете, что такое киберспорт, то 1xBlast станет для вас прекрасным открытием в мир Counter-Strike.

GOOD GAME WELL PAID!

Опубликовано: Александр Алферьев
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