Что творится в Казахстане?

В Казахстанской Премьер-Лиге пройдут заключительные матчи сезона. Страсти накаляются и за два тура до конца фанаты казахстанского футбола получили просто замечательную концовку.

Сначала нужно уточнить, что до матчей в выходные расклад в чемпионате был таков, что за первое место бились 4 коллектива: “Астана”, “Актобе”, “Кайрат” и “Ордабасы”. В матче между собой столичная и западная команды могли изменить свои позиции и улучшить состояние в турнирной таблице. “Астана” победила в принципиальном матче “Актобе”, скорее всего, выбив их из чемпионской гонки и подтвердив свои амбиции за “золото”.

“Кайрат” и “Ордабасы” сыграли матчи с клубами на букву “Ж”. Алматинский клуб поехал в Талдыкорган, где их ждал местный “Жетысу”, а шымкентские парни принимали столичный “Женис”. В итоге “Кайрат” победил противника на 90+2’ матча (1-2). Такой же счет был зафиксирован в Шымкенте, но “Ордабасы” проиграли “Женису”.

До конца КПЛ осталось 2 тура, в которых мы и узнаем обладателя трофея. “Кайрат” примет “Ордабасы”, а “Астана” и вовсе сыграет 2 матча на неделе, где примет “Атырау” и отправится в Костанай в гости к “Тоболу”. Все взоры, конечно же, будут направлены на матч чемпиона страны и лидера КПЛ. Главный футбольный клуб страны уже подготовил прекрасную развлекательную программу на матч: барабанщики, аквагрим, море активностей от партнеров и спонсоров клуба. Ну а главное – розыгрыш призов в честь последнего домашнего матча на Центральном в этом сезоне.

Приобретай билет на матч и автоматически участвуй в розыгрыше многочисленных призов :

• iPhone 16 от 1XBET

• Спортивный костюм ФК «Кайрат» сезона 2024 от фан-шопа

• Сертификаты на обед в ресторане I’m

• Сертификат на покупку билетов от Ticketon

• Запас воды от Alex Saryagash

Участвуют как домашние секторы, так и гостевые. Приобретай билет на матч и болей за свой любимый клуб.