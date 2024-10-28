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Как Бублик стартует на «тысячнике» в Париже? Расклады от Olimpbet

В Париже сегодня начался турнир АТР 1000, на котором сыграют топовые теннисисты. Казахстанец Александр Бублик возвращается на корт после паузы и должен взять реванш.

Фабио Фоньини (Италия) – Александр Бублик (Казахстан). 28 октября, 19:30 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана неудачно провел все предыдущие осенние турниры. В трех последних соревнованиях он не проходил дальше первого круга. По мнению экспертов Olimpbet, сегодня Бублик должен прервать неудачную серию и одержать победу.

Играть на харде в помещении Бублик начал с турнира в швейцарском Базеле. Он успешно провел первый сет с голландцем Ботиком Ван де Зандсхюлпом, одержав победу 6:3. Затем проиграл вторую партию 4:6 и в третьей, уступая 0:4 и дважды отдав свою подачу, снялся с матча.

До приезда в парижский Берси у Александра было шесть дней, чтобы восстановиться и решить проблему, если вопрос был в какой-то микротравме или недолеченном повреждении. Сейчас 27-летний казахстанец занимает 32 место в рейтинге АТР и заметно сбавил во второй половине сезона.

37-летний Фоньини, ветеран мирового тенниса, все еще не вылетает из топ-100. На этой неделе он идет на 77-м месте. Парижский «тысячник» итальянец начал с квалификации, где сначала уверенно прошел венгра Фабиана Марожана (6:3, 6:4), а затем лишь в трех сетах добыл путевку в основную сетку, обыграв француза Артура Казо (7:6, 4:6, 6:2).

Матч Фоньини – Бублик на старте турнира является весьма привлекательной вывеской для зрителей. Оба теннисиста играют эмоционально, что может повлиять на результат как в положительную сторону, так и в отрицательную.

Казахстанец мощно подает, у итальянца же этот компонент хромает, но он быстро переключается от обороны к атаке. Бублик лучше играет на закрытом харде, но в очном поединке год назад проиграл Фоньини в трех сетах (6:4, 7:6, 7:6).

Аналитики Olimpbet ожидают, что любителей тенниса в этом матче ждет долгое выяснение отношений, которое затянется больше, чем на 22,5 гейма.

Николас Харри (Чили) – Лоренцо Сонего (Италия). 28 октября, 20:50

А вот у другого итальянца, Лоренцо Сонего, больше шансов преодолеть барьер первого круга, чем у соперника. Хотя он располагается и ниже в рейтинге, считают эксперты Olimpbet.

29-летний Харри в табели о рангах АТР наступает на пятки Александру Бублику и вполне может улучшить свои позиции в концовке сезона. Но едва ли у него это получится в ближайшее время, так как он не является профильным индорщиком.

Как правило, чилиец больше проблем доставляет соперникам на грунте. Конечно, при росте в два метра его подача заставит нервничать любого. Но вот в скорости и расторопности на быстром покрытии игра Харри оставляет желать лучшего. До Парижа на харде в помещении Николас сыграл в швейцарском Базеле, где на старте в двух партиях проиграл 14-й ракетке мира Хольгеру Руни (4:6, 6:7).

29-летний Сонего в парижском Берси стал победителем квалификации, выбив Ботика Ван де Зандсхюлпа (6:3, 5:7, 7:5) и Роберто Карбальеса Баэна (6:3, 7:6). У итальянца слабый бэкхенд, но он умеет адаптироваться к любому покрытию, считаясь универсальным теннисистом. И это дает ему преимущество перед Харри, несмотря на более низкий рейтинг.

Аналитики Olimpbet прогнозируют, что итальянец выйдет во второй круг по итогам двух сетов.

Опубликовано: Александр Алферьев
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