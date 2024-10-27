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Дерби Италии и битва грандов АПЛ

Аналитика Olimpbet на самые интересные футбольные события воскресенья.

Серия А. «Интер» – «Ювентус». 27 октября, 22:00 (время Астаны)

Соперничество «Интера» и «Ювентуса» принято называть дерби Италии, хотя команды и представляют разные города. Это своего рода апеннинское «эль-класико», победа в котором для каждого из участников матча имеет особое значение.

Клуб из Турина – самый титулованный в стране, зато миланцы – действующие обладатели «скудетто». Оба коллектива и сейчас считаются одними из главных претендентов на золотые медали. А в их первой очной встрече сезона-2024/25 эксперты Olimpbet предполагают существенное преимущество «нерадзурри».

И это выглядит вполне логично, ведь команда Симоне Индзаги будет играть на своем поле. Да и в последнее время «Интер» более чем успешно действует против «Юве», не проиграв ему ни в одном из четырех предыдущих матчей (две победы и два ничейных исхода).

Правда, хозяевам непременно стоит учесть, что «старая синьора» еще не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне Серии А. А также меньше всех пропустила – всего один гол.

При этом «черно-синие» уже успели проиграть и не могут похвастать сверхнадежной обороной. В их ворота в восьми стартовых турах влетело девять мячей – это столько же, сколько и у находящейся на 15-й строчке таблицы «Монцы».

С другой стороны, «Интер» более успешен на международной арене. На уходящей неделе миланцы в гостях одолели швейцарский «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. А «Ювентус» в этом же турнире на своем поле уступил «Штутгарту».

Дерби Италии всегда проходят в упорнейшей борьбе, но нечасто радуют болельщиков результативным футболом. Вот и на этот раз аналитики Olimpbet полагают, что матч на арене «Джузеппе Меацца» с большой долей вероятности будет «низовым».

АПЛ.  «Арсенал» – «Ливерпуль». 27 октября, 21:30

В Премьер-лиге это воскресенье тоже обещает быть жарким. В этот день состоятся сразу несколько интереснейших противостояний в АПЛ, причем все они пройдут в Лондоне. Это и «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед», и «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм», и «Челси» – «Ньюкасл».

Но центральным событием девятого тура, несомненно, станет матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который также примет английская столица. В этом сражении эксперты Olimpbet не видят явного фаворита, считая шансы хозяев на благоприятный исход чуть более весомыми.

Но «канонирам» придется очень непросто в споре со «скаузерами». И не только из-за того, что статистика последнего времени им явно не благоволит – из десяти предыдущих очных официальных матчей лондонцы выиграли всего два, при пяти поражениях и трех мирных результатах. Но также еще и потому, что «Ливерпуль» сейчас практически безупречен.

За исключением не поддающегося никаким логическим объяснениям поражения от «Ноттингема», команда под управлением Арне Слота вообще не допускает осечек. Мерсисайдцы одержали со старта сезона 11 побед из 12 возможных во всех турнирах, установив клубный рекорд всех времен.

Поэтому нисколько неудивительно, что «красные» лидируют в АПЛ и в Лиге чемпионов. А в Кубке английской лиги вышли в 1/8 финала турнира.

Сможет ли «Арсенал» притормозить эту мерсисайдскую машину? Конечно, парням Микеля Артеты будет неимоверно тяжело это сделать, однако кто сказал, что невозможно? Сумели же «оружейники» не проиграть «Манчестер Сити» и победить «Тоттенхэм» в дерби Северного Лондона на чужих полях. А «Ливерпуль» они примут в родных стенах, что заметно повышает шансы «канониров» на успех.

А вот в чем почти уверены аналитики Olimpbet, так это в том, что в матче на арене «Эмирейтс» забить удастся обеим командам.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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