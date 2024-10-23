«Барыс» закроет выезд победной серией? Расклады от Olimpbet

Казахстанский клуб после второй тренерской отставки в сезоне начал работу над ошибками и находится на кураже. Сегодня «Барыс» может приблизиться к тому, чтобы улучшить турнирное положение.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Барыс» (Астана). 23 октября, 17:30 (время Астаны)

«Барыс» завершает гостевую серию, в которой, наконец, смог не только забить, но и одержать победу. Но эксперты Olimpbet считают, что продлить успех в этой встрече у казахстанского клуба шансов мало.

В Новосибирск астанчане прилетели из Минска, где обыграли местное «Динамо» со счетом 2:1. Эта победа стала первой после того, как клуб расстался со всеми североамериканскими легионерами и сменил тренера – третьего за сезон.

Авторами обеих шайб в столице Беларуси стали казахстанские хоккеисты. «Динамо» первым повело в счете в концовке первого периода. Но в середине второго смог забить Алихан Омирбеков, которому ассистировали Алихан Асетов и Дамир Жафяров. А за полминуты до окончания матча Омирбеков успел дать голевую передачу Кириллу Панюкову.

Дважды по ходу матча «барсы» не реализовали лишнего игрока, но и сами не пропустили, единожды оставшись в меньшинстве.

«Сибирь» показывает более стабильный хоккей, чем «Барыс». Она идет четвертой на Востоке, тогда как казахстанцы – главные аутсайдеры не только этой конференции, но и всей лиги.

В минус хозяевам может сыграть психологический фактор. Если «Барыс» находится на кураже после долгожданной победы, то у сибиряков наблюдается очевидный спад.

Подопечные Вадима Епанчинцева проиграли два предыдущих домашних матча – сначала середняку Западной конференции «Северстали» (2:4), а затем лидеру Восточной конференции «Трактору» (4:5). После «Барыса» «Сибирь» поедет на выезд, и поражение во всех домашних матчах было бы провалом.

Пока что у казахстанского клуба скромная линия нападения. «Снежинки» же пропагандируют атакующий хоккей, но в играх именно с этим соперником забивают мало. Аналитики Olimpbet прогнозируют, что обе команды не смогут забить по два гола.

ЦСКА (Москва) – «Амур» (Хабаровск). 23 октября, 21:30

А в Москве пройдет битва команд, спонсором которых является Olimpbet. И эксперты букмекера однозначным фаворитом считают хозяев площадки.

ЦСКА переживает непростой период, из-за чего уже скатился на Западе с четвертой на шестую строчку. Команда потерпела поражения в трех последних матчах.

Но все проигрыши, в том числе в дерби со СКА, были уже после окончания основного времени. При этом подопечные Ильи Воробьева стабильно забрасывают не менее трех шайб. Очевидно, что у команды немного проседает оборона, особенно подводит вратарская пара Дмитрий Гамзин – Иван Просветов. И это та проблема, решение которой вернет команду в гонку лидеров КХЛ.

«Амур» – аутсайдер Востока и команда, которую пытается обойти «Барыс» на дне турнирной таблицы. К матчу с армейцами дальневосточный клуб подошел на серии из трех поражений. И, в отличие от проигрышей соперника, в данном случае все происходило в основное время.

Хотя клуб из Хабаровска тоже может огрызаться. Например, в последней игре с московским «Спартаком» подопечные Андрея Мартемьянова забросили четыре шайбы, пропустив на одну больше. Причем в первом периоде они вообще вели 2:0, но провалили второй, пропустив сразу пять голов.

Аналитики Olimpbet считают, что сегодня обе команды будут максимально наседать на ворота противника. Поэтому стоит ждать результативной игры, в которой будет заброшено больше 4,5 шайбы.