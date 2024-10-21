«Барыс» одержит первую победу после революции в составе?

Менее чем за два месяца с начала сезона казахстанский клуб возглавляет уже третий тренер. И он уверен, что сможет вытащить подопечных со дна КХЛ.

«Динамо» (Минск) – «Барыс» (Астана). 21 октября, 21:10 (время Астаны)

«Барыс» проводит новую неудачную серию. После второй победы в сезоне у команды снова два проигрыша, и, по мнению экспертов Olimpbet , сегодняшний матч исключением не станет.

В Минск астанинская команда прибыла, уступив в Ярославле лидеру КХЛ «Локомотиву» (1:3). Теперь одержать победу будет еще сложнее.

Вернувшийся на должность генерального директора Нурлан Оразбаев, который стоял фактически у истоков создания клуба, в разгар сезона затеял революцию. В итоге теперь в составе команды – ни одного североамериканского легионера. С рядом игроков с российскими паспортами тоже расстались.

Среди тех, кто остался, Антон Бурдасов, Дамир Жафяров, Иван Николишин, Виктор Антипин, Никита Камалов, Никита Сетдиков, Станислав Бочаров, а также шведский вратарь Юхан Маттссон.

В целом, пока непонятно, за счет чего «Барыс» будет зарабатывать очки. У клуба началась новая серия поражений, теперь уже при Галыме Мамбеталиеве, который стал третьим тренером менее чем за два месяца. Да, казахстанским игрокам этот местный специалист хорошо знаком, но удастся ли ему сделать то, что не удалось двум предшественникам, еще и урезанным составом, пока большой вопрос.

Хотя, сам тренер после игры с «Локомотивом» заявил, что видит проблемы при реализации большинства и самоотдачей, но все поправимо. Пока же команда остается главным аутсайдером КХЛ, набрав в 17-ти матчах семь очков.

Минское «Динамо» идет седьмым на Западе и входит в зону плей-офф. На своем льду у команды хорошие показатели. Минчане начали домашнюю серию с победы над ЦСКА в овертайме (5:4), а затем обыграли «Нефтехимик» (4:1). У подопечных Дмитрия Квартальнова надежная оборона, команда редко помногу пропускает. При этом хорошо атакует, а подвести может игра в неравных составах.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что и первый, и последний гол в матче останется за хозяевами площадки.

«Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» (Москва). 21 октября, 21:00

Клуб из Ярославля, лидер КХЛ, проводит успешную домашнюю серию. «Динамо» в последних матчах тоже идет на кураже, но «Локомотив» – именно тот коллектив, который остановит разыгравшихся москвичей, уверены эксперты Olimpbet .

Оба соперника представляют Западную конференцию. У «Локомотива» 30 очков в 18-ти матчах и первая строчка не только там, но и в общей турнирной таблице чемпионата. Команда Игоря Никитина неожиданно потеряла очки в гостях у «Витязя» (1:2), но снова набрала победный ход, выиграв два матча к ряду.

Выезд ярославцы начали разгромом «Куньлуня», а домашнюю серию начали победой над разобранным «Барысом» (3:1). «Локомотив» хоть и много не забивает, но также не дает бросать соперникам и пропускает в среднем 1,5 шайбы за игру.

Московское «Динамо», чьим спонсоров является Olimpbet, идет на трехматчевой победной серии, отобрав очки у находящихся выше на западе «Спартака» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). Команда замыкает на Западе зону плей-офф, но однозначно претендует на места еще выше. Провалившись на старте чемпионата, москвичи, наконец, нашли свою игру, забивая больше, чем пропуская.

По мнению аналитиков Olimpbet , хоккеисты «Динамо» вынудят оборону «Локомотива» раскрыться, и сегодня будет заброшено более 4,5 шайбы.

Источник: Olimpbet Arena