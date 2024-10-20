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Чем завершится красно-синее сражение в АПЛ? Битва «Ливерпуля» с «Челси» – в аналитике Olimpbet

20 октября в чемпионате Англии пройдет интереснейший матч между прямыми конкурентами за медали АПЛ – «Ливерпулем» и «Челси», а в испанской Ла Лиге «Барселона» примет «Севилью».

АПЛ. «Ливерпуль» – «Челси». 20 октября, 20:30 (время Астаны)

Центральное событие восьмого тура английской Премьер-лиги состоится на «Энфилде», где в воскресенье сыграют «Ливерпуль» и «Челси».

«Красные» по итогам семи туров АПЛ – единоличные лидеры. «Синие» делят четвертое место с «Астон Виллой», отставая от обладателя верхней строчки таблицы на четыре очка.

Несмотря на достаточно близкое расположение команд относительно друг друга, эксперты Olimpbet видят в мерсисайдцах явных фаворитов. И такие расклады вполне объяснимы. Мало того, что «скаузеры» не проигрывают «аристократам» на протяжении более трех с половиной лет, так у лондонцев еще и серьезные трудности с составом.

К травмированному защитнику сборной Англии Рису Джеймсу добавились дисквалифицированные Марк Кукурелья и Уэсли Фофана. Оба они также игроки обороны, умудрившиеся в семи стартовых матчах сезона получить по пять желтых карточек. Из-за чего и не выйдут на поле в составе гостей.

Впрочем, и у хозяев есть очень серьезная кадровая потеря. Основной вратарь «красных» Алисон Бекер выбыл на месяц. А ведь это во многом благодаря ему мяч всего дважды побывал в воротах «Ливерпуля» со старта сезона в Премьер-лиге.

Столичная команда такой надежной обороной своих рубежей похвастаться не может, у «Челси» восемь пропущенных мячей. Это на два больше, чем у занимающего десятую строчку в таблице «Ноттингема».

В общем, нет ничего удивительного, что аналитики Olimpbet склоняются к тому, что, в отсутствие первого номера у одних и сразу троих защитников у других, матч на «Энфилде» будет «верховым». В конце концов, наиболее яркие исполнители у обеих команд собраны именно в атакующей линии.

Ла Лига. Десятый тур. «Барселона» – «Севилья». 21 октября, 00:00

Перед «эль-класико», которое состоится 26 октября в Мадриде, «Барселоне» предстоит проверить свои силы на «Севилье» – сопернике очень серьезном и титулованном, но в последние годы переживающим не самые лучшие времена.

Так что вполне логично, что эксперты Olimpbet в этом противостоянии отдают весомое предпочтение каталонскому клубу.

За вероятный успех «блауграны» красноречиво говорит и статистика. «Барса» выиграла у «красно-белых» все пять предыдущих матчей. А не уступали «сине-гранатовые» «нервинцам» в рамках Примеры более девяти лет, с 3 октября 2015-го. На своем же поле каталонцы не проигрывали севильцам с января 2010 года.

Правда, к новой встрече с этим противником команда Ханса-Дитера Флика подходит с серьезными потерями. Травмированы кипер Марк-Андре тер Штеген, а также сразу три чемпиона Евро-2024 в составе сборной Испании: Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Однако какую-то совершенно невообразимую форму набрал Роберт Левандовски, в матче прошлого тура с «Алавеса» оформивший хет-трик. Всего же с начала сезона в Ла Лиге польский ветеран настрелял уже десять мячей, и он с большим отрывом возглавляет бомбардирскую гонку Примеры.

Поэтому вполне логично, что аналитики Olimpbet верят в очередной гол 36-летнего форварда, который считается главным претендентом на результативный удар в игре с «Севильей».

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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