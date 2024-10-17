Прямая трансляция UFC 308 в Алматы: где смотреть

Казахстанские телеканалы снова не покажут в прямом эфире бои главной мировой ММА-лиги. Однако жители и гости Алматы смогут увидеть поединки турнира на большом экране. Неподдельные эмоции, розыгрыш призов и специальное меню – на дружеском ивенте в Bla Bla Bar Алматы.

Как сообщает Olimpbet Arena , вечером 26 октября в Bla Bla Bar Алматы пройдет мероприятие, посвященное просмотру турнира UFC 308.

Ожидается отличная атмосфера: большой экран, качественный звук и возможность выиграть ценные призы. Вход свободный, но доступен только для лиц в возрасте 21 года и старше.

Гостям предложат бесплатный велком-дринк, а также специальное меню с напитками и закусками на любой вкус.

Самые активные болельщики смогут принять участие в розыгрыше призов.

Кроме того, будут работать игровые зоны с силомером, армрестлингом и приставкой.

Главное событие вечера — просмотр боев на большом экране с отличной акустикой и комфортными местами. Кто победит? Топурия или Холлоуэй? Присоединяйтесь к обсуждениям и болейте за своих фаворитов!

Дата: 26 октября, сбор в 17:00, трансляция с 19:00 до 02:00.

Место: Bla Bla Bar, ул. Сатпаева, 1а, цокольный этаж.

Не пропустите супер-вечер ММА в Алматы!