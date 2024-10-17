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Первое армейское дерби и битва за лидерство: расклады от Olimpbet

В Континентальной хоккейной лиге сегодня может измениться положение в верхушке Западной конференции.

«Авангард» (Омск) – «Спартак» (Москва). 17 октября, 18:30 (время Астаны)

Московский «Спартак» имеет все шансы уже в текущей гостевой серии стать лидером Западной конференции КХЛ. Для этого нужно не только ждать ошибок от «Локомотива» и СКА, но и самому играть без погрешностей. Сегодня же шансы на победу москвичей и их соперника примерно равны, считают эксперты Olimpbet.

«Спартаку» в нынешнем сезоне не хватает стабильности. Команда чередует победы с поражениями, причем зачастую весьма неожиданными. В предыдущем матче команда Алексея Жамнова встречалась с московским «Динамо», начав выездную серию. Сам главный тренер это дерби пропустил по состоянию здоровья, а его подопечные проиграли всухую 0:5.

До этого у «Спартака» была неудачная домашняя серия, где были поражения от «Металлурга» и «Салавата Юлаева» с одинаковым счетом 2:5. Несмотря на такой спад, москвичи удерживают на Западе третью строчку и претендуют на более высокие позиции.

«Спартак», чьим спонсором является Olimpbet, – соперник очень серьезный. Эта команда – одна из лучших в лиге по количеству бросков по воротам, а также одна из самых дисциплинированных и получает очень мало штрафных минут.

«Авангард» вернулся на свою арену после выезда, где проиграл «Барысу» (0:1) и «Магнитке» (2:4), а затем неожиданно в Челябинске выиграл у «Трактора» – лидера Востока (3:1). Омичи все еще не могут подняться до места плей-офф в своей конференции, но огрызаются в матчах с лидерами чемпионата.

«Ястребы» являются одной из лучших команд КХЛ при игре в неравных составах. Хотя, на этом как раз и будет сложно поймать хоккеистов «Спартака», которые практически не удаляются. Аналитики Olimpbet прогнозируют, что обе команды забьют хотя бы по два гола.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва). 17 октября, 21:30

В Санкт-Петербурге сегодня состоится первое армейское дерби сезона. Эксперты Olimpbet ожидают, что в этой битве будет заброшено более пяти шайб.

Питерские армейцы идут вторыми в Западной конференции, набрав 21 очко в 17-ти играх. Отставание от «Локомотива» составляет семь очков. Преодолеть этот разрыв будет непросто, а вот потерять второе место – легко. Во-первых, на пятки наступает вышеупомянутый «Спартак». А во-вторых, московские армейцы идут на четвертом месте, отставая всего на два балла.

У СКА двухматчевая победная серия. Эта команда стабильно много забивает и здорово играет в большинстве. Но вот игра в обороне стабильностью не отличается – могут много забить и много пропустить.

ЦСКА, чьим спонсором является Olimpbet, прилетел в Санкт-Петербург после гостевого проигрыша минскому «Динамо». До этого у него было домашнее поражение от «Автомобилиста». Но оба они были после окончания основного времени.

Московские армейцы не уходят со льда без набранных очков три матча подряд. Команду часто тащат вратари, но оставляет желать лучшего игра в меньшинстве. Аналитики Olimpbet считают, что больше шансов на победу в сегодняшнем дерби у армейцев из Санкт-Петербурга.

Опубликовано: Александр Алферьев
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