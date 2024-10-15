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Матч с участием чемпиона Европы – в аналитике Olimpbet

15 октября завершится четвертый тур футбольной Лиги наций. Особый интерес в этот игровой день вызывают матчи Испания – Сербия и Швейцария – Дания.

Испания – Сербия. 15 октября, 23:45 (время Астаны)

Единоличное лидерство «красной фурии» в четвертой группе элитного дивизиона Лиги наций не удивляет. От действующих чемпионов Европы другого было сложно ожидать. И вполне логично, что эксперты Olimpbet видят их безоговорочными фаворитами домашнего матча против сборной Сербии.

Впрочем, заранее почивать на лаврах команде Луиса де ла Фуэнте точно не стоит. Она может лишиться первого места в квартете, даже если сыграет вничью с «белыми орлами».

К слову, именно в выездной встрече с балканцами Испания допустила единственную осечку в текущем розыгрыше ЛН. Матч первого круга между этими соперниками в Белграде завершился со счетом 0:0.

А тут еще и настоящая эпидемия травм накрыла триумфаторов Евро-2024. Давно и надолго выбыли из строя Родри, Карвахаль и Ольмо. А сейчас к ним добавился один из самых талантливых футболистов современности Ламин Ямаль.17-летний вундеркинд «Барселоны» получил повреждение в матче с датчанами и против сербов не сыграет.

Тем не менее глубина состава сборной Испании позволяет ее главному тренеру практически безболезненно заменить своих лидеров, даже в таком количестве. К тому же после дисквалификации в строй вернулся основной защитник Робен Ле Норман.

Так что нет ничего странного в том, что аналитики Olimpbet отдают серьезное преимущество хозяевам предстоящего в Кордове противостояния по угловым и ударам в створ ворот. А вот у сербов вполне ожидаемый перевес по фолам, желтым карточкам и офсайдам.

Швейцария – Дания. 15 октября, 23:45

Сборная Швейцарии, неплохо проявившая себя на минувшем континентальном первенстве, пока совершенно провально выступает в Лиге наций. В ее активе нет ни одного набранного очка в трех матчах.

А по итогам четвертого тура может случиться так, что «крестоносцы» потеряют даже математические возможности сохранить прописку в дивизионе А.

Правда, эксперты Olimpbet не особо верят в такой расклад и полагают, что у альпийской команды неплохие перспективы на благоприятный исход в домашней встрече с датчанами.

Однако, помимо своего поля, трудно найти козыри в рукавах швейцарцев для игры с «алой гвардией». Скандинавы не знают поражений в противостоянии с этим соперником на протяжении сорока лет – с 17 октября 1984 года. С тех пор команды провели между собой шесть матчей, три из них остались за Данией, столько же сильнейшего не выявили.

Причем в трех последних дуэлях северяне не пропустили от Швейцарии ни одного мяча. В том числе во встрече первого круга текущего розыгрыша Лиги наций, завершившейся сухим взрывом «датского динамита» со счетом 2:0.

В общем, с большой долей уверенности можно предположить, что нас ждет равная игра, с примерно равными шансами на успех. Об этом свидетельствуют и расклады Olimpbet по основным статистическим показателям – угловым, желтым карточкам, офсайдам и даже аутам.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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