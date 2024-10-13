Четвертая попытка Казахстана наказать давних обидчиков – в аналитике Olimpbet

Без Зайнутдинова, но с поддержкой трибун – 13 октября сборная Казахстана проведет матч со Словенией в рамках футбольной Лиги наций. Тем временем Австрия в домашней игре будет пытаться догнать Норвегию.

Казахстан – Словения. 13 октября, 18:00 (время Астаны)

Ближайшая встреча станет уже четвертой для этих соперников за полтора с небольшим года. Все три предыдущих завершились в пользу словенцев.

Но если в обоих матчах квалификации Евро-2024 сборная Казахстана оказывала более чем достойное сопротивление словенцам, то последняя игра, состоявшаяся чуть более месяца назад в Любляне, завершилась разгромным поражением нашей команды со счетом 0:3.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что Словения обыграет Казахстан в четвертый раз кряду, хотя стоит напомнить, что коллектив Станислава Черчесова в текущем розыгрыше Лиги наций смог на своем поле остановить Норвегию и не позволил забить Эрлингу Холанду.

Обе команды неудачно выступили в предыдущем туре ЛН, потерпев разгромные гостевые поражения. Однако казахстанцы теперь будут играть дома, а словенцам предстоит провести второй подряд выездной матч, причем в самой восточной точке на карте УЕФА.

На «Центральном» стадионе южной столицы «ястребам» будет гарантирована мощнейшая поддержка трибун, что, конечно же, станет определенным преимуществом для хозяев.

Однако Станислав Черчесов не сможет в этой игре рассчитывать на главную звезду казахстанской команды Бахтиера Зайнутдинова. Полузащитник «Бешикташа» в матче с Австрией получил желтую карточку, которая стала второй в Лиге наций, а это – дисквалификация. Огромная потеря.

В любом случае, сборной Словении точно не стоит рассчитывать на легкую алматинскую прогулку.

Австрия – Норвегия. 13 октября, 23:45

Тремя днями ранее Австрия одержала первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций, на своем поле обыграв Казахстан со счетом 4:0.

Впереди альпийскую команду снова ждет домашний матч, теперь против сборной Норвегии, которая в третьем туре в родных стенах одолела Словению и возглавила третью группу.

Однако эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что после визита в Австрию «викинги» лишатся единоличного лидерства.

Примечательно, что в последнее время эти противники соперничали друг с другом только в рамках Лиги наций. В сезоне ЛН-2020 австрийцы взяли у скандинавов четыре очка из шести возможных. А вот матч первого круга уже этого розыгрыша завершился в пользу норвежцев – 2:1.

У команды Ральфа Рангника действительно есть неплохие шансы догнать Норвегию. И, по мнению аналитиков Olimpbet , хозяева поля будут иметь преимущество по многим игровым компонентам. К примеру, угловым и ударам по воротам.

Источник: Olimpbet Arena