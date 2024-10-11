Казахстан – Словения в Лиге наций: будет ли первый гол при Черчесове?

После того, как казахстанская публика в истории сборной страны перевернула страницу про Магомеда Адиева и реальные шансы на Евро, началась новая глава. Глава о Станиславе Черчесове и выступлении в сильной группе Лиги наций. Завязка пока не радует – одно очко за три тура и ни одного гола. Но что будет дальше? Впереди – ответная игра со Словенией. Она состоится 13 октября в 18:00 по казахстанскому времени.

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В минувший четверг сборная Казахстана гостила в Линце – австрийском городке, где их не очень радушно встретила местная национальная команда. Австрия забила в ворота Игоря Шацкого четыре безответных мяча. Будем честны, могли забивать и больше, а вот про Казахстан приходится говорить в ключе количества даже не опасных моментов, а переходов на половину поля соперника.

В плане выбора стартового состава Станислав Черчесов наверняка кого-то удивил. Айбар Жаксылыков впервые вышел с первых минут за сборную. Впервые с 2020 года в старте вышел и Бауыржан Исламхан. На второй тайм сходу на замену вышли Максим Самородов и Рамазан Оразов. Причём, второй заменил центрального защитника Айбола Абикена. Придание рисунку игры более атакующих настроений сработали не так, как хотелось бы. Во второй половине игры стало действительно больше выходов на чужую половину поля, но атаки захлёбывались на ровном месте.

Примерно ту же картину казахстанские фанаты видели и в сентябрьском матче против Словении, с которой и предстоит ответная игра в ближайшее воскресенье. Словения – менее атакующая команда в сравнении с Австрией, но даже она «поджимала» казахстанских футболистов. Как итог – хет-трик от Беньямина Шешко и буквально полтора неплохих момента у ворот Яна Облака.

При всех исходных данных тяжело смотреть с оптимизмом на воскресную игру. Несколько успокаивает результат матча словенцев в гостях у Норвегии – проиграли 0:3 и сделали Эрлинга Холанда лучшим бомбардиром в истории его национальной команды.

Как бы ни сложилась домашняя встреча со Словенией, кроме положительного результата приходится ждать и первого гола сборной при Черчесове.

Букмекерская компания Tennisi.kz в предстоящем матче предлагает коэффициент 5.30 на победу Казахстана, 1.67 – на победу Словении и 3.82 – на ничью.

Можно рассмотреть вариант «Удары в створ. Тотал Словении больше 4.5» с коэффициентом 1.85. Сборная Казахстана пока допускает много ударов в створ ворот Шацкого. Австрийцы пробили в створ 8 раз, словенцы в прошлой игре – 9. Лишь в матче с Норвегией соперник нанёс меньше 4.5 ударов в створ.

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