Казахстан приехал в Австрию. Какие шансы у команды Черчесова?

Положение в Лиге наций текущего сезона едва ли может радовать казахстанских болельщиков – сборная идёт на последнем месте с одним очком, но без забитых голов. Прошло всего два тура, расстраиваться рано, но у многих возникают справедливые вопросы к качеству игры команды. В классе со Словенией или Норвегией пока тяжело состязаться, а вот самоотдача футболистов может порадовать фанатов и даже принести результат.

Сегодня национальная команда Казахстана сыграет на выезде с крепкой Австрией, что из этого получится? Смотрим игру 10 октября в 23:45 по казахстанскому времени.

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Австрия и Казахстан в истории встречались четырежды. Все матчи были в квалификациях крупных турниров – Евро-2012 и ЧМ-2014. Казахстан во всех очных матчах ни разу не забил австрийцам, но дважды отбирал очки.

Австрийская сборная в таком же положении – одно очко после двух туров. Зацепить его удалось в выездной встрече со Словенией. Норвегии же австрийцы проиграли 1:2, то была тоже выездная игра. Решающий гол забил Эрлинг Холанд, который не смог поразить ворота Игоря Шацкого в сентябрьской алматинской игре.

Австрия – одна из двух команд в квартете, которые принимали участие на Евро-2024. Надо сказать, выступила команда Ральфа Рангника более чем достойно. В первом матче играли на равных с французами, но пропустили курьёзный автогол, затем победили в группе Австрию и Нидерланды, накидав им по три мяча. При полном преимуществе по игре в плей-офф против Турции, всё решил дубль защитника Демираля, и дальше прошли турки.

Всё ещё лечит травму главная звезда Австрии последнего десятилетия Давид Алаба. В матче против казахстанцев он тоже не поможет национальной команде. В 2012-м он уже выступал и забивал против сборной Казахстана в матче квалификации ЧМ-2014. Давиду на тот момент было всего 20. Второй игрок из того австрийского состава, который может принять участие в грядущем матче, – это Марко Арнаутович. Скандальный австриец в свои 35 лет уже не является железным игроком старта сборной, но играет за «Интер», в составе которого стал чемпионом Италии прошлого сезона.

У Казахстана же все лидеры в обойме, а Станислав Черчесов заявил: «Мы выполнили всё, что хотели выполнить». Специалист отметил, что некоторые футболисты приехали в расположение сборной всего за два дня до игры. В первую очередь речь о тех, конечно, кто играет в Турции и России. Судя по всему, состояние и форма этих игроков оценивались в последний момент.

Сборная Казахстана сейчас идёт на неприятной серии из шести матчей без побед, первый из которых был тот самый, важный и роковой выезд в Грецию. Удастся ли прервать неприятную тенденцию? Сегодня посмотрим.

Букмекерская компания Tennisi.kz предлагает коэффициент 1.13 на победу Австрии и 19.00 – на Казахстан. Ничья оценена коэффициентом 9.00.

Ещё можно подумать над вариантом «Офсайды. Победа Австрии» с коэффициентом 2.48. Австрийцы регулярно оказываются в офсайдах чаще, чем соперник. 11 раз из последних 20, если быть точнее.

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