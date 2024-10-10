С верой в сборную Казахстана! Аналитика Olimpbet на матч против Австрии

10 октября стартует третий тур розыгрыша Лиги наций по футболу. Сборной Казахстана предстоит встретиться с командой Австрии на выезде в Линце. Другой интереснейший матч состоится в Риме между Италией и Бельгией. Что думают по этому поводу эксперты Olimpbet?

Австрия – Казахстан. 10 октября, 23:45 (время Астаны)

К очной встрече в Лиге наций соперники подходят аутсайдерами своего квартета. В активе обеих сборных по одному очку в двух стартовых турах. Австрийцы располагаются выше казахстанцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Для альпийской команды это будет дебютный домашний матч в текущем розыгрыше ЛН, и эксперты Olimpbet практически не сомневаются в том, что он сложится удачно для коллектива Ральфа Рангника.

Предстоящая австро-казахстанская дуэль – далеко не первая в истории сборных. Они выясняли между собой отношения уже четыре раза. При этом статистика их противостояния весьма неоднозначна. С одной стороны, Казахстан до сих пор не забил ни одного мяча. С другой – ровно в половине матчей не проиграл.

Правда, оба раза наша команда отбирала очки у сборной Австрии на своем поле, а сейчас казахстанцам предстоит провести выездную встречу. Поэтому неудивительно, что аналитики Olimpbet верят в успех принимающей стороны, причем не только в том, что касается счета, но и в таких игровых компонентах, как угловые и удары в створ.

Впрочем, у казахстанцев есть весомый козырь в лице главного тренера Станислава Черчесова. Он на протяжении долгого времени сначала играл в Австрии, а затем и возглавлял местные клубы. Станислав Саламович наверняка знает определенные хитрости, которые могут помочь его футболистам.

К тому же на хозяев будет давить тяжелейший груз ответственности из-за неудачного старта в Лиге наций, тогда как от Казахстана победы требовать никто не станет.

Однако ждать успешного выступления нашей сборной и верить в нее мы все равно будем! Алға, Қазақстан!

Италия – Бельгия. 10 октября, 23:45

Без сомнения, центральное событие третьего тура Лиги наций, которое привлечет внимание футбольных болельщиков со всего мира!

Италия единолично возглавляет вторую группу элитного дивизиона, Бельгия делит с Францией второе и третье места в квартете. И эксперты Olimpbet склоняются к тому, что по итогам матча в Риме «скуадра адзурра» сохранит свои лидерские позиции.

Причем в пользу таких раскладов говорит не только статистика. Согласно ей итальянцы выиграли три последних очных встречи у «красных дьяволов», а в официальных матчах не уступали им более полувека.

Бельгийских болельщиков не может не беспокоить обстановка внутри коллектива, а она там не самая здоровая. Сразу три ведущих футболиста сборной – Тибо Куртуа, Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку – отказались выступать за свою национальную команду, пока ее возглавляет Доменико Тедеско.

Без вратаря «Реала», полузащитника «Манчестер Сити» и форварда «Наполи» сборной Бельгии придется неимоверно тяжело. У «скуадры адзурры» подобных проблем нет, недовольных методами работы Лучано Спаллетти в итальянской команде не наблюдается.

В общем, почти безусловная вера аналитиков Olimpbet в хозяев предстоящей встречи практически по всем игровым показателям более чем понятна. Смогут ли гости посрамить скептиков?

Источник: Olimpbet Arena