Кто заберет 100 миллионов тенге на чемпионате Казахстана по байге в Алматы?

Зрелищные скачки и шоу-программа с призами для зрителей – 12 октября на алматинском ипподроме пройдет финал чемпионата Казахстана по байге. Вход свободный.

В ближайшую субботу в Алматы определятся лучшие наездники в национальных дисциплинах: Кунан байге, Топ байге и Аламан байге. В главных заездах сезона сразятся победители отборочных этапов со всего Казахстана.

Призовой фонд турнира – 108 650 000 тенге.

Самые активные болельщики также смогут выиграть ценные призы – телевизоры, смартфоны, умные колонки.

Гостей ждет насыщенная концертная программа с участием Асылбека и Сырымтая Енсеповых.

Не пропустите спортивно-культурный праздник для всей семьи!

12 октября, 11:00, ипподром Алматы (мкр. Кулагер, ул. Омарова, 10 А). Вход свободный.