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Как «Астон Вилла» и «Бавария» сыграют во внутренних первенствах после встречи в Лиге чемпионов?

6 октября в английской Премьер-лиге встретятся «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», а в немецкой Бундеслиге «Айнтрахт» примет «Баварию».

АПЛ. «Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». 6 октября, 18:00 (время Астаны)

Еще пару лет назад практически невозможно было представить, чтобы «Астон Вилла» подходила к противостоянию с «Манчестер Юнайтед» в статусе фаворита. Но именно так считают эксперты Olimpbet, и у них есть все основания для этого.

В отличие от манкунианцев, застрявших в середине турнирной таблицы АПЛ, клуб из Бирмингема уверенно держится в группе лидеров. Он уступает всего два очка «Ливерпулю», идущему на первом месте.

А на днях «вилланы» зарядились огромной порцией положительных эмоций. В минувшую среду они неожиданно для многих обыграли в Лиге чемпионов мюнхенскую «Баварию» со счетом 1:0, что только подтверждает силу нынешней команды Унаи Эмери.

Правда, есть некоторые опасения, что футболистам «Астон Виллы» может не хватить времени для восстановления физических кондиций. Впрочем, игроки МЮ находятся в еще более непростом положении, так как «красные дьяволы» проводили свой выездной матч Лиги Европы против «Порту» на сутки позже.

Положение «Юнайтед» осложняется еще и кадровыми потерями: Люк Шоу и Гарри Магуайр травмированы, а Бруну Фернандеш, получивший красную карточку в игре с «Тоттенхэмом», пропустит встречу из-за дисквалификации.

Тем не менее, не лишним будет обратить внимание на статистику последних очных матчей этих соперников: «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Астон Виллы» четыре предыдущие дуэли. Что, впрочем, не влияет на мнение аналитиков Olimpbet, которые отдают предпочтение «вилланам» и по такому показателю, как угловые.

Бундеслига. «Айнтрахт» – «Бавария». 6 октября, 20:30

К центральной битве шестого тура чемпионата Германии его участники подходят соседями по таблице. «Бавария» единолично лидирует, а «Айнтрахт», отставая всего на одно очко, занимает вторую строчку.

Правда, судя по раскладам Olimpbet, трудно предположить, что друг с другом встречаются две лучшие команды Бундеслиги. Эксперты практически не верят в успех клуба из Франкфурта-на-Майне, притом, что с «Баварией» «Айнтрахту» предстоит сразиться в родных стенах.

Практически абсолютная уверенность аналитиков в победе «красной машины» немного удивляет. Команда Венсана Компани не смогла выиграть в двух предыдущих матчах, поделив очки с «Байером» на внутренней арене (1:1) и уступив «Астон Вилле» в Лиге чемпионов (0:1). А предыдущий вояж «Баварии» на «Франкфурт Арену» завершился для нее настоящим конфузом – поражением со счетом 1:5.

Однако эксперты Olimpbet ожидают, что в ближайшем матче подобного не повторится, видя в мюнхенцах фаворитов и по угловым, и по ударам в створ ворот.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
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