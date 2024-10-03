«Астана» стартует в основном турнире Лиги конференций

В Olimpbet дали аналитику на матч столичной команды с сербским клубом «Бачка Топола». А также оценили шансы «Челси» во встрече с бельгийским «Гентом».

«Астана» (Казахстан) – «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия). 3 октября, 21:45 (время Астаны)

ФК «Астана» стал первым казахстанским клубом, который пробился в основную сетку всех трех еврокубков. Вслед за Лигой чемпионов и Лигой Европы столичный коллектив примет участие и в осенней стадии Лиги конференций.

В стартовой игре общего этапа соперником команды Григория Бабаяна будет сербская «Бачка Топола». Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что у «Астаны» заметно больше шансов на благоприятный исход в домашней встрече. Даже несмотря на то, что состоится она не в столице, а на «Центральном» стадионе Алматы. Он, к слову, очень хорошо знаком защитнику ТСЦ Франку Баньяку, ранее выступавшему за «Кайрат».

Между собой эти противники отношения прежде не выясняли, так что на статистику противостояния в их споре опираться бесполезно.

Международный сезон-2024/25 команды начали абсолютно по-разному. Сербы стартовали с раунда «плей-офф» Лиги Европы, в котором уступили «Маккаби» из Тель-Авива с общим счетом 1:8. После чего в качестве утешения они отправились в групповой турнир Лиги конференций.

«Астане» же пришлось преодолевать три этапа квалификации ЛК, с чем казахстанцы успешно справились.

В национальных чемпионатах ближайшие соперники также выступают непохожим образом. ТСЦ по итогам десяти туров сербской Суперлиги застрял в середине таблицы, уступая лидирующей «Црвене Звезде» уже 12 очков. А вот астанчане всерьез претендуют на медали КПЛ, вплоть до золотых.

Однако у балканского коллектива перед казахстанским есть заметный перевес: трансферная стоимость футболистов – € 28, 2 млн против € 9,5 млн.

Несмотря на это, аналитики Olimpbet считают «Астану» фаворитом не только по части результата, но и по такому игровому компоненту, как угловые.

«Челси» (Англия) – «Гент» (Бельгия). 4 октября, 00:00

Лондонский суперклуб – один из соперников «Астаны» на общем этапе Лиги конференций. Поэтому к нему будет приковано и без того повышенное внимание со стороны казахстанских любителей футбола.

В первом туре ЛК «Челси» на своем поле принимает крепкий бельгийский «Гент». И в раскладах Olimpbet «аристократы» выглядят безоговорочными фаворитами сражения на «Стэмфорд Бридж».

Обе команды начали свой еврокубковый путь сразу с Лиги конференций. Однако если «Гент» стартовал со второй отборочной стадии, то «синие» вступили в борьбу с квалификационного раунда «плей-офф», где с огромным трудом сломили сопротивление швейцарского «Серветта».

Но в последнее время «Челси» набрал отменный ход, заработав 13 очков в пяти матчах английской Премьер-лиги. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эксперты Olimpbet отдают коллективу Энцо Марески предпочтение и по угловым, и по ударам в створ.

Источник: Olimpbet Arena