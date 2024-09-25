Старт Лиги Европы – в аналитике Olimpbet

25 сентября начинается второй по значимости футбольный еврокубок. Среди матчей первого игрового дня особый интерес вызывают противостояния киевского «Динамо» с «Лацио», а также «Манчестер Юнайтед» с «Твенте».

Лига Европы. «Динамо» (Украина) – «Лацио» (Италия). 26 сентября, 00:00 (время Астаны)

Вслед за главным еврокубком начинается розыгрыш Лиги Европы, который с сезона-2024/25 тоже будет проходить по новой формуле – без деления на группы.

На общем этапе турнира каждая из 36 команд проведет по восемь матчей с разными соперниками, после чего восемь лучших коллективов выйдут в 1/8 ЛЕ, а 16 последующих сыграют в плей-офф Лиги конференций. Для восьми худших клубов международный сезон завершится в декабре.

В первом туре футбольные болельщики смогут стать свидетелями такого интересного соперничества, как «Динамо» (Киев) – «Лацио». Их встреча состоится на нейтральном поле в Гамбурге, и эксперты Olimpbet полагают, что шансы номинальных гостей на успех в этом матче заметно выше.

В пользу римлян говорит и статистика: эти противники четырежды встречались друг с другом в еврокубках, и всякий раз побеждал клуб из Италии. Киевлянам пока не удалось добиться даже ничейного исхода в противостоянии с «лациале».

«Динамо» единолично лидирует в украинской Премьер-лиге, «Лацио» же застрял в середине турнирной таблицы Серии А. Киевляне подходят к старту в ЛЕ без кадровых потерь, тогда как у римлян буквально на днях получили серьезные травмы лучший бомбардир команды Валентин Кастельянос и защитник Самюэль Жиго.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, аналитики Olimpbet считают фаворитом матча на «Фолькспаркштадионе» именно коллектив Марко Барони.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Твенте» (Нидерланды). 26 сентября, 00:00

В сезоне-2024/25 «красных дьяволов» нет в обойме Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на этот раз выступит в менее престижном евротурнире, в котором стартует с домашнего матча против «Твенте» из Нидерландов.

А вот для клуба из города Энсхеде участие в общем этапе Лиги Европы можно считать серьезным успехом. Но эксперты Olimpbet почти не верят в то, что голландцы смогут зацепиться хотя бы за ничью на «Олд Траффорд».

Между тем, «Твенте», возглавляемый известным в прошлом футболистом Рикки ван Волфсвинкелем, на правах бронзового призера голландской Эредивизии начал этот международный сезон с раунда «плей-офф» Лиги чемпионов. Там он в упорнейшей борьбе уступил «РБ Лейпциг» с общим счетом 4:5.

МЮ же как обладатель Кубка Англии изначально готовился к участию в Лиге Европы, и «красные дьяволы», уже побеждавшие в этом турнире семь лет назад, по мнению аналитиков Olimpbet , считаются одними из главных фаворитов и ЛЕ-2024/25.

А поход за новым трофеем футболисты «Юнайтед» начнут с домашнего матча против «Твенте», с которым прежде никогда не соперничали.

Источник: Olimpbet Arena