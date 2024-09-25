  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Реклама
0

Старт Лиги Европы – в аналитике Olimpbet

25 сентября начинается второй по значимости футбольный еврокубок. Среди матчей первого игрового дня особый интерес вызывают противостояния киевского «Динамо» с «Лацио», а также «Манчестер Юнайтед» с «Твенте».

Лига Европы. «Динамо» (Украина) – «Лацио» (Италия). 26 сентября, 00:00 (время Астаны)

Вслед за главным еврокубком начинается розыгрыш Лиги Европы, который с сезона-2024/25 тоже будет проходить по новой формуле – без деления на группы.

На общем этапе турнира каждая из 36 команд проведет по восемь матчей с разными соперниками, после чего восемь лучших коллективов выйдут в 1/8 ЛЕ, а 16 последующих сыграют в плей-офф Лиги конференций. Для восьми худших клубов международный сезон завершится в декабре.

В первом туре футбольные болельщики смогут стать свидетелями такого интересного соперничества, как «Динамо» (Киев) – «Лацио». Их встреча состоится на нейтральном поле в Гамбурге, и эксперты Olimpbet полагают, что шансы номинальных гостей на успех в этом матче заметно выше.

В пользу римлян говорит и статистика: эти противники четырежды встречались друг с другом в еврокубках, и всякий раз побеждал клуб из Италии. Киевлянам пока не удалось добиться даже ничейного исхода в противостоянии с «лациале».

«Динамо» единолично лидирует в украинской Премьер-лиге, «Лацио» же застрял в середине турнирной таблицы Серии А. Киевляне подходят к старту в ЛЕ без кадровых потерь, тогда как у римлян буквально на днях получили серьезные травмы лучший бомбардир команды Валентин Кастельянос и защитник Самюэль Жиго.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, аналитики Olimpbet считают фаворитом матча на «Фолькспаркштадионе» именно коллектив Марко Барони.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Твенте» (Нидерланды). 26 сентября, 00:00

В сезоне-2024/25 «красных дьяволов» нет в обойме Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» на этот раз выступит в менее престижном евротурнире, в котором стартует с домашнего матча против «Твенте» из Нидерландов.

А вот для клуба из города Энсхеде участие в общем этапе Лиги Европы можно считать серьезным успехом. Но эксперты Olimpbet почти не верят в то, что голландцы смогут зацепиться хотя бы за ничью на «Олд Траффорд».

Между тем, «Твенте», возглавляемый известным в прошлом футболистом Рикки ван Волфсвинкелем, на правах бронзового призера голландской Эредивизии начал этот международный сезон с раунда «плей-офф» Лиги чемпионов. Там он в упорнейшей борьбе уступил «РБ Лейпциг» с общим счетом 4:5.

МЮ же как обладатель Кубка Англии изначально готовился к участию в Лиге Европы, и «красные дьяволы», уже побеждавшие в этом турнире семь лет назад, по мнению аналитиков Olimpbet, считаются одними из главных фаворитов и ЛЕ-2024/25.

А поход за новым трофеем футболисты «Юнайтед» начнут с домашнего матча против «Твенте», с которым прежде никогда не соперничали.

Источник: Olimpbet Arena

Опубликовано: Александр Алферьев
Рекомендуем
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта, 09:37
Умар Нурмагомедов: «Думал, что финиширую этого парня, но он слишком силен»
3 марта, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Триумфальное возвращение Дияс и очередная попытка Бублика: казахстанцы стартуют на турнире в Пекине
сегодня, 13:55Реклама
Лео Игита про Чемпионат мира по футзалу
вчера, 14:40Реклама
Чемпион АПЛ вступает в борьбу за Кубок
вчера, 13:48Реклама
«Ордабасы» встретится с «Тураном». Поддержите команду в домашнем матче!
вчера, 12:00Реклама
Выиграет ли «Барыс» первый матч после тренерской отставки? Аналитика Olimpbet
вчера, 11:58Реклама
Что говорит букмекер о битве сильнейших клубов АПЛ и миланском дерби?
22 сентября, 10:19Реклама
Центральные битвы выходных – в аналитике Olimpbet
21 сентября, 07:16Реклама
Королевские скачки в Алматы
20 сентября, 08:14Реклама
ЛЧ: повторение прошлогоднего финала и сражение гранда с дебютантом
18 сентября, 11:42Реклама
«Ордабасы» принимает «Астану». Приходите на домашний матч поддержать команду!
17 сентября, 13:30Реклама