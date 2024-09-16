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Что нас ждет в первом туре Лиги Чемпионов?

Вот мы и дождались возвращение ЛЧ. Новый сезон – новый формат. Как многие уже знают, Лига Чемпионов в кампании 2024/25 обзавелась абсолютно новыми правилами проведения. Теперь нас ожидают не множество групп по 4 команды с 6 матчами каждой из команд, а один цельный чемпионат, где лучшие команды Старого света сыграют по 8 матчей. 

В первом туре будет много интригующих встреч и аналитики компании 1xBet постараются угадай исходы данных игр:

Ювентус – ПСВ 17.09.2024 21:45

Вернувшийся в большую игру “Ювентус” встречается с нидерландским “ПСВ”. Сила чемпионатов говорит о многом, как, к примеру, победная серия голландского коллектива – 5 выигрышей в Эредивизии. “Юве” похвастаться такой статистикой не может – 2 победы и 2 ничьих за 4 тура в Серии А. 

Наш прогноз: Обе забьют за 1.73. Аналитики 1xBet считают, что итальянцы ещё ищут свою игру и могут пропустить гол, так же как и забить менее сильному сопернику.

Бавария – Динамо Загреб 18.09.2024 00:00

Сейчас “Бавария”, если не главный претендент, то точно один из фаворитов на победу в ЛЧ. Как филигранно был начат сезон подопечными В.Компани – 3 тура и 3 победы, одна из которых была оформлена со счетом 1-6. Про загребское “Динамо” сказать особо и нечего. Завсегдатай группового этапа, постоянно заканчивающий на последнем месте. 

Наш прогноз: Инд. тотал “Баварии” 3.5 Б за 2.5. Компания 1xBet дарит приятный коэффициент на 4 гола от Кейна и компании. Стоит попробовать рискнуть.

Манчестер Сити – Интер 19.09.2024 00:00

Гвардиола начал охоту за очередным трофеем АПЛ и выдал прекрасную четырехматчевую победную серию, где солировал Эрлинг Холанд. Однако, есть мнение, что если норвежец и выйдет против “Интера”, то не забьет гол, так как практически не забивает в больших матчах. Чемпион Италии также не подарок и числится в числе фаворитов на победу в ЛЧ.

Наш прогноз: Фоден забьет за 2.75. В отсутствие Холанда, как правило раскрывается английский полузащитник. Аналитики 1xBet считает его кандидатом на гол в составе “Ман Сити”.

Атлетико Мадрид – РБ Лейпциг 20.09.2024 00:00

“Матрасники” являются “темной лошадкой” Лиги Чемпионов и будут принимать у себя на поле гостей из “РБ Лейпциг” – “темных быков” нынешнего розыгрыша ЛЧ. По составу “Атлетико” выглядит куда сильнее, но немецкая команда не простой соперник и более сыгранный, чем обновленные мадридцы. 

Наш прогноз: Инд.тотал РБ Лейпциг 1.5 Б за 2.8. Эксперты из компании 1xBet отдают предпочтение тоталу на “Лейпциг”, потому что оборонительные редуты испанцев пока не дали слабину в Ла Лиге и могут быть не готовы к атаке “РБ Лейпциг”.

Милан – Ливерпуль 20.09.2024 00:00

Главная вывеска первого игрового дня Лиги Чемпионов. Знаменитый еврокубковый поединок. “Милан” принимает своих визави в неполном составе, в том время как “Ливерпуль” полностью укомплектован.

Наш прогноз: Победа “Ливерпуля” за 1.93. Компания 1xBet верит в “Ливерпуль”, ведь команда Салаха обидно проиграла последний матч и точно приедет очень злой в Италию.

Но последняя игра англичан в АПЛ не стала какой-то сенсацией, ведь любая команда может проиграть. Именно поэтому компания 1xBet подготовила свою любимую акцию “Ставка без риска”, в которой любой желающий может поддержать любимую команду и не думать о поражении. 1xBet вернут сумму ставки в случае проигрыша. Получить можно до 20 000! 

Болейте за своих фаворитов без риска для себя.

Опубликовано: Александр Алферьев
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