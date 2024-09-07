Казахстан – Аргентина: поддержите нашу сборную и получите памятный мерч

8 сентября в Алматы состоится важнейшая товарищеская игра: казахстанская сборная по футзалу встретится с командой Аргентины. Это последний шанс увидеть в деле наших спортсменов перед чемпионатом мира, который скоро стартует в Узбекистане.

В воскресенье, в 19:00, во Дворце спорта им. Балуана Шолака состоится завершающая игра казахстанских футзалистов в серии товарищеских матчей со сборными нескольких стран. Эти встречи организованы Казахстанской федерацией футбола и букмекером №1 в Казахстане, Olimpbet, в преддверии чемпионата мира в Узбекистане.

Ранее наши спортсмены уже демонстрировали свое мастерство в противостоянии с Таджикистаном и Ираном. Теперь им предстоит новое испытание.

Аргентина — сильный и организованный соперник, идеально подходящий для подготовки к матчу с Испанией, который ожидает казахстанскую дружину на чемпионате мира.

Болельщиков на игре 8 сентября ждет особый бонус – эксклюзивный мерч от Olimpbet и сообщества «Футзал Казахстан» . Специальные футболки и шарфы в поддержку сборной можно получить, посетив матч в Алматы.

Для тех, кто не успеет на игру, доступен телеграм-бот FutsalKazakhstan_bot , где можно узнать все подробности о том, как стать обладателем мерча.

Билеты на матч Казахстан – Аргентина – от 1500 тенге .

Время поддержать своих!