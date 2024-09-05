Соболенко против американок: на US Open определятся финалистки

Сразу две американские теннисистки ведут борьбу за выход в решающий матч Открытого чемпионата США. Но обеих может выбить вторая ракетка мира из Беларуси.

Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь). 6 сентября, 04:00 (время Астаны)

Американская публика, потеряв по ходу US Open прошлогоднюю чемпионку Коко Гауфф, все еще не лишилась надежды, что трофей завоюет местная спортсменка. До стадии 1/2-й дошли сразу две представительницы США, и одна из них – Эмма Наварро.

Но выйдет ли 23-летняя теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 12-е место, в финал? Эксперты Olimpbet готовы огорчить ее фанатов, так как расклад в пользу ее оппонентки: П1 – 4.42, П2 – 1.24 .

Наварро, дочь американского миллиардера, который владеет рядом турниров в мировом Туре, за последние два года совершила невероятный скачок в рейтинге. Еще в начале 2023-го она была за пределами первой сотни, а скоро войдет в топ-10. Она выбила Гауфф, свою коллегу по сборной США, на стадии 1/8-й US Open (6:3, 4:6, 6:3). А в четвертьфинале, снова считаясь андердогом, расправилась с испанкой Паулой Бадосой (6:2, 7:5).

Полуфинал Открытого чемпионата США – наивысшее достижение Эммы на турнирах «Большого шлема». Она одинаково ровно играет на всех покрытиях и мощно бьет с обеих рук.

26-летняя Соболенко на данный момент является главной фавориткой на победу в US Open. Белоруска защищает свои очки за прошлогодний финал, в котором уступила Гауфф.

Арина может завоевать второй «Шлем» в сезоне, она уже брала трофей на Australian Open. Но при этом наверняка понимает, что выйти в финал – задача не простая.

Соболенко в этом сезоне дважды встречалась с Наварро. Арина выбила Эмму в 1/8-й «Ролан Гаррос» на грунте, но до этого проиграла ей в Индиан Уэллсе. Белоруска играет агрессивно, мощно подает и шикарно бьет укороченные.

Когда она сама не теряет концентрацию, на харде ей сложно что-то навязать. В четвертьфинале в Нью-Йорке Соболенко легко выбила седьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн Чжэн, отдав той всего три гейма (6:1, 6:2). Наварро, вторая ракетка мира, тоже должна проходить уверенно: П2 и тотал (20.5) мен – 2.14 .

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Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия). 6 сентября, 05:15

Американские теннисистки в этом году удивляют на домашнем турнире. Если Наварро выбила свою соотечественницу и действующую чемпионку Коко Гауфф, то Пегула, пожалуй, одержала еще более громкую победу.

В четвертьфинале Джессика обыграла главную претендентку на титул, первую ракетку мира Игу Свентек (6:2, 6:4). Аналитики Olimpbet уверены, что и в полуфинале представительница США будет сильнее: П1 – 1.6, П2 – 2.44 .

30-летняя Пегула – шестая ракетка мира. В случае выхода в финал она установит личный рекорд и поднимется на третью строчку рейтинга WTA. Спортсменка не отличается мощью, но зато быстро двигается и агрессивно навязывает соперницам свою игру. В пяти матчах US Open она не отдала ни одного сета.

28-летняя Мухова отстает от Пегулы на 46 позиций в WTA. Она – самая низкорейтинговая участница полуфинала. Чешка также дошла до этой стадии, не проиграв ни одно сета, по пути выбив пятую ракетку мира Ясмин Паолини (6:3, 6:3). В четвертьфинале Каролина выиграла у Беатрис Хаддад Майя (6:1, 6:4).

Мухова – очень выносливая теннисистка, умело строящая игру и в атаке, и в обороне. На предыдущем турнире в Цинциннати чешка проиграла Пегуле во втором круге (7:5, 4:6, 2:6). Розыгрыш также проходил на харде, поэтому и в этот раз наверняка стоит ожидать затяжную игру: Тот(22.5) Б – 1.99 .

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