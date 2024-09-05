Чемпионы Европы открывают новый розыгрыш Лиги наций

Матч с участием сборной Испании – в котировках Olimpbet. «Красной фурии» предстоит выездная встреча с командой Сербии.

Лига наций. Сербия – Испания. 5 сентября, 23:45 (время Астаны)

«Красная фурия» проведет свой первый матч в статусе сильнейшей сборной Европы. Испанцам будет противостоять национальная команда Сербии, которая также принимала участие в недавнем континентальном первенстве, правда, в отличие от своего ближайшего соперника, без особого успеха.

Примечательно, что главные сборные Сербии и Испании еще не провели между собой ни одной официальной игры. Единственный раз они встречались друг с другом на товарищеском уровне. Тот матч, состоявшийся в мае 2012 года, завершился уверенной победой пиренейцев со счетом 2:0.

И на этот раз эксперты Olimpbet видят в коллективе Луиса де ла Фуэнте безоговорочного фаворита: П1 – 6.64, Х – 4.43, П2 – 1.52 .

Серьезное предпочтение букмекер № 1 в Казахстане отдает сборной Испании и в таких важных игровых аспектах, как угловые: П1 – 4.23, Х – 10, П2 – 1.31 и удары в створ ворот: П1 – 3.39, Х – 8, П2 – 1.47 .

Да, сербам будет очень непросто противостоять победителю Евро-2024. Но испанцам ни в коем случае нельзя расслабляться, на своем поле «белые орлы» способны доставить серьезные неприятности любому противнику.

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Дания – Швейцария. 23:45

Еще одни участники завершившегося недавно чемпионата Европы. На футбольных полях Германии датчане со швейцарцами выступили вполне достойно, хотя и не добрались до высоких стадий турнира.

Теперь им предстоит проявить себя в других соревнованиях – Лиге наций, где скандинавская и альпийская сборные представлены в элитном дивизионе.

Аналитики Olimpbet полагают, что у «алой гвардии» шансов на благоприятный исход значительно больше, чем у «крестоносцев»: П1 – 2.42, Х – 3.27, П2 – 3.17 .

А вот в плане желтых карточек явный фаворит уже Швейцария: П1 – 3.08, Х – 3.94, П2 – 1.92 . Что касается аутов, то здесь также ожидается превосходство гостей: П1 – 2.21, Х – 14, П2 – 1.73 .

Дания имеет двукратный перевес над Швейцарией по числу побед в очных матчах – четыре против двух. Однако чаще всего эти соперники играли между собой вничью – в семи случаях из 13-ти. В том числе миром они разошлись и в своей последней встрече, состоявшейся 24 марта 2024 года – 0:0. Чего ждать на этот раз?

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