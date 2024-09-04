ФК «Семей» триумфально завершает турнир Riga Futsal Cup
Рига, 1 сентября 2024 года – Футзальный клуб «Семей» стал победителем престижного международного турнира Riga Futsal Cup, прошедшего в Латвии с 30 августа по 1 сентября. Это достижение ознаменовало успешный дебют команды на европейской арене.
В турнире приняли участие ведущие европейские клубы, включая двукратного обладателя Лиги Чемпионов УЕФА «Пальма Футзал» и чемпиона Бельгии «Андерлехт». ФК «Семей» продемонстрировал впечатляющие результаты:
Победа над «Пальма Футзал» со счетом 6:3;
Победа над «Андерлехтом» со счетом 2:1;
Ничья с хозяевами турнира ФК «Рига» 3:3.
Игроки «Семея» также получили индивидуальные награды:
Эвальди Джайме признан лучшим голкипером турнира;
Луиджи Лонго стал лучшим бомбардиром, забив 4 мяча в трех играх.
Главный тренер ФК «Семей» Дави Мендонса прокомментировал: «Мы продолжаем наш процесс подготовки к сезону. Впереди нас ждут большие матчи. На этот турнир мы приехали с 10 игроками, так как много наших игроков вызваны в национальные сборные. Что касается сегодняшней победы на турнире, то я рад этому событию. Все наши игроки отлично себя показали. Мы рады, что наши усилия были вознаграждены таким значимым трофеем. Благодарим всех наших болельщиков за поддержку и веру в нас».
Следующим важным событием для команды станет матч за Суперкубок Казахстана по футзалу, который состоится 11 октября. ФК «Семей», как действующий чемпион страны, встретится с обладателем кубка прошлого сезона, алматинским «Кайратом».
Футзальный клуб «Семей» – действующий чемпион Казахстана по футзалу. Клуб активно развивается и стремится к высоким достижениям как на национальном, так и на международном уровне.
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