ФК «Семей» триумфально завершает турнир Riga Futsal Cup

Рига, 1 сентября 2024 года – Футзальный клуб «Семей» стал победителем престижного международного турнира Riga Futsal Cup, прошедшего в Латвии с 30 августа по 1 сентября. Это достижение ознаменовало успешный дебют команды на европейской арене.

В турнире приняли участие ведущие европейские клубы, включая двукратного обладателя Лиги Чемпионов УЕФА «Пальма Футзал» и чемпиона Бельгии «Андерлехт». ФК «Семей» продемонстрировал впечатляющие результаты:

Победа над «Пальма Футзал» со счетом 6:3;

Победа над «Андерлехтом» со счетом 2:1;

Ничья с хозяевами турнира ФК «Рига» 3:3.

Игроки «Семея» также получили индивидуальные награды:

Эвальди Джайме признан лучшим голкипером турнира;

Луиджи Лонго стал лучшим бомбардиром, забив 4 мяча в трех играх.

Главный тренер ФК «Семей» Дави Мендонса прокомментировал: «Мы продолжаем наш процесс подготовки к сезону. Впереди нас ждут большие матчи. На этот турнир мы приехали с 10 игроками, так как много наших игроков вызваны в национальные сборные. Что касается сегодняшней победы на турнире, то я рад этому событию. Все наши игроки отлично себя показали. Мы рады, что наши усилия были вознаграждены таким значимым трофеем. Благодарим всех наших болельщиков за поддержку и веру в нас».

Следующим важным событием для команды станет матч за Суперкубок Казахстана по футзалу, который состоится 11 октября. ФК «Семей», как действующий чемпион страны, встретится с обладателем кубка прошлого сезона, алматинским «Кайратом».

Футзальный клуб «Семей» – действующий чемпион Казахстана по футзалу. Клуб активно развивается и стремится к высоким достижениям как на национальном, так и на международном уровне.