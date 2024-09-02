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Ига Свентек идет за вторым «Шлемом» в сезоне

US Open – последний из серии турниров «Большого шлема». До 1/8-й дошли не все представители топ-5. А оставшимся, помимо битвы за титул, нужно решать и рейтинговые задачи.

Ига Свентек (Польша) – Людмила Самсонова (Россия). 3 сентября, 04:00 (время Астаны)

Неожиданный вылет прошлогодней чемпионки Коко Гауфф на стадии 1/8-й сделал Игу Свентек главной фавориткой US Open. Эксперты Olimpbet уверены, что первая ракетка мира выйдет в четвертьфинал: П1 – 1.1, П2 – 6.96.

В арсенале польской теннисистки уже есть титул этого турнира двухлетней давности. При этом на US Open-2024 стартовала Ига не очень убедительно.

В первом матче она обыграла россиянку из второй сотни Камиллу Рахимову (6:4, 7:6), допуская невынужденные ошибки. Но затем собралась и уже на лайте выбила из борьбы японку Ену Шибахару (6:0, 6:1) и россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 6:2).

За выход в четвертьфинал 23-летняя Свентек сыграет с другой представительницей России. Но едва ли Людмила Самсонова, 16 ракетка мира, ее чем-то удивит. 25-летняя теннисистка из трех матчей в США легкую победу одержала только в последнем над американкой Эшлин Крюгер (6:1, 6:1). На старте она не без труда прошла китаянку Цян Ван, которая вообще располагается в пятой сотне WTA (6:2, 7:5), а затем даже отдала партию топ-45 из Чехии Марии Боузковой (3:6, 7:6 (7:1), 6:3).

Самсонова, как правило, тяжело вкатывается, что на руку такой атакующей теннисистке, как Свентек. Россиянка известна своей эмоциональной нестабильностью в игре и тем, что сама допускает ошибки. Ранее соперницы трижды встречались на корте, два раза – на харде. И во всех матчах Свентек не отдавала сопернице ни одной партии. На то, что в этот раз Самсонова сможет выиграть один сет, предлагается коэффициент 4.11.

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Нуну Боржеш (Португалия) – Даниил Медведев (Россия). 2 сентября, 22:15

На стадии 1/8 финала US Open Даниил Медведев остался третьим сеянным. В соперники пятой ракетке мира выпал топ-34, середнячок из Португалии Нуну Боржеш. Как считают аналитики Olimpbet, будучи в хорошей физической форме, россиянин должен без проблем проходить в следующую стадию: П1 – 7.13, П2 – 1.1.

Медведев один тех теннисистов, которому невольно сопереживаешь весь сезон. Поражение от первой ракетки мира Янника Синнера в финале Australian Open будто сделало весь год нефартовым. Да, для кого-то доходить до финалов и полуфиналов престижных турниров – это очень круто. Но Медведеву, игроку топ-уровня, нужен титул. Сможет ли он взять его в Нью-Йорке?

Даниил выигрывал Открытый чемпионат США в 2021 году. Из теннисистов, дошедших до 1/8-й в этом году, он единственный, кто завоевывал этот трофей.

Очередное чемпионство позволит ему обойти в рейтинге молодую звезду из Испании Карлоса Алькараса и стать второй ракеткой мира. Но вот с сеткой Медведеву опять не повезло.

В случае успеха уже на следующей стадии ему предстоит снова столкнуться с Синнером. И этот матч может быть психологически сложнее финала. Чтобы подойти к нему максимально готовым, россиянину нужно легко проходить португальца. Все предыдущие соперники Медведева были вне топ-30. Он поочередно обыграл Душана Лайовича (6:3, 3:6, 6:3, 6:1), Фабиана Марожана (6:3, 6:2, 7:6 (7:5) и Флавио Коболли (6:3, 6:4, 6:3).

Для Боржеша же выход в 1/8-ю «Большого шлема» уже можно считать достижением. В начале он прошел менее рейтинговых Федерико Кориа (6:2, 6:4, 6:1) и Танаси Коккинакис (6:4, 7:5, 7:5). Но в последней встрече истратил немало сил, с большим трудом обыграв топ-65 Якуба Меншика (6:7 (5:7), 6:1, 3:6, 7:6 (8:6), 6:0). Этот матч длился четыре часа и Боржеш совершил много невынужденных ошибок.

Португальцу будет непросто с таким универсалом, делающим ставки на защиту и контратаки, как Медведев. Тем более, уже дважды в сезоне россиянин его обыгрывал. Но Нуну большинство очков зарабатывает на своей первой подаче и может доставить проблем ударами с задней линии. Вероятнее всего, предстоящий матч будет затяжным: Тот(32.5) Б – 1.94.

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Опубликовано: Александр Алферьев
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