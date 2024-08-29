Битвы на US Open: Рыбакина и Путинцева сыграют за выход в третий круг

Две сильнейшие теннисистки Казахстана – единственные представители страны, оставшиеся в основной сетке Открытого чемпионата США.

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Понше (Австралия). 30 августа, 01:15 (время Астаны)

Рыбакиной выпала легкая сетка на старте US Open. В своем втором матче она снова является однозначной фавориткой. Эксперты Olimpbet предлагают такой расклад: П1 – 1.02, П2 – 13.75 .

Отказ от Олимпиады из-за болезни, неудачный старт в Цинциннати и расставание с тренером – с таким багажом 25-летняя Елена подошла к последнему в этом году турниру «Большого шлема».

На старте она хоть и одержала прогнозируемую победу, но не все прошло гладко. Соперницей Рыбакиной была неизвестная австралийка Дестани Айява, победительница квалификации, которая замыкает вторую сотню мирового рейтинга и ранее против представителей топ-5 не играла.

В первом сете казахстанка ожидаемо разнесла соперницу, отдав ей лишь один гейм (6:1). А вот во второй партии Рыбакина неожиданно позволила сопернице дойти до тай-брейка и даже отдала свою подачу (7:6 (7:1).

Во втором круге Елене снова предстоит сыграть против ноунейма. 27-летняя француженка Джессика Понше в Нью-Йорке впервые прошла сито квалификации. В рейтинге WTA она занимает лишь 143 место.

На US Open эта теннисистка провела уже четыре встречи. В первом круге основной сетки Понше выбила еще менее известную китаянку Сайсай Чжэн (6:4, 6:1).

В арсенале Джессики ряд побед на турнирах ITF. У нее неплохой процент побед на харде и приличная подача, которая может доставить проблемы середнячкам, но ее мастерство не сравнится с мощью и универсальностью Рыбакиной, конечно, если та не будет совершать невынужденные ошибки и не доставит сама себе проблемы на корте.

Аналитики Olimpbet считают, что Рыбакина должна легко проходить соперницу в два сета: 2:0 – 1.19 . А вот на то, что Понше сенсационно удастся забрать один гейм, предлагается неплохой коэффициент 4.86 .

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Юлия Путинцева (Казахстан) – Синьюй Ван (Китай). 29 августа, 20:00

Путинцевой, в отличие от ее соотечественницы, сетка выпала посложнее. Она сама в женском туре крепкий середняк, и играть приходиться против таких же представительниц топ-50. Эксперты Olimpbet уверены, что ей удастся пройти дальше второго круга: П1 – 1.55, П2 – 2.48 .

В первом матче 29-летняя Юлия, занимающая в WTA 32-е место, выбила чешку Линду Носкову, 25-ю ракетку мира. В стартовой партии казахстанка испытывала небольшие проблемы, но довела ее до победы, а затем, в очередной раз проявив характер, разобралась с соперницей во втором сете (7:6 (7:3), 6:4).

22-летняя Синьюй Ван (топ-40) уже в первом матче обнажила свои проблемы, с большим трудом выбив возрастную австралийку Арину Родионову из второй сотни (3:6, 6:4, 6:1). Рост 182 сантиметра может стать ее козырем против невысокой казахстанки.

Но Путинцева использует другие свои козыри, в том числе высокую скорость и выносливость, за счет которых она способна вытаскивать матчи длительные и против более топовых оппоненток. Китаянка предпочитает игру от защиты и стабильно набирает очки на своей подаче, но слаба на приеме. Активной казахстанке в данном случае главное самой не допускать ошибки, что чаще ее и подводит.

Аналитики Olimpbet ожидают, что любителей тенниса в данном матче ждет затяжное противостояние: Тот(21.5) Б – 1.79 .

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