Квалификация Лиги конференций: шансы «Астаны» и «Челси» по версии Olimpbet

В четверг пройдут ответные матчи квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Удастся ли «Астане» совершить камбэк на алматинском «Центральном» стадионе, а «Челси» подтвердить статус фаворита на выезде в Женеве?

Лига конференций. «Астана» (Астана, Казахстан) – «Бранн» (Берген, Норвегия). 29 августа, 19:00 (время Астаны)

Казахстанский рекордсмен по числу завоеванных чемпионских титулов поставил себя в крайне затруднительное положение. После поражения в первом матче со счетом 0:2 «Астане» придется сотворить подвиг, чтобы победить по сумме двух встреч и пробиться в групповой турнир Лиги конференций.

Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у команды Григория Бабаяна совсем мало шансов преодолеть норвежский барьер: проход «Астаны» – 9.75, проход «Бранна» – 1.04. Более того, букмекер № 1 в Казахстане считает скандинавский клуб фаворитом и ответного матча: П1 – 3.8, Х – 3.85, П2 – 1.9 .

При этом аналитики почти не сомневаются, что хозяева отметятся хотя бы одним голом: «Астана» забьет: да – 1.4.

Задача столичного коллектива осложняется еще и тем обстоятельством, что игра с «Бранном» будет домашней для него отчасти формальной. «Астана Арена» готовится к Всемирным играм кочевников, поэтому встреча с соперниками из Бергена пройдет на «Центральном» стадионе Алматы.

А всего через три дня там же у «Астаны» состоится важнейший матч чемпионата Казахстана против лидера Премьер-лиги – «Кайрата». И это астанинские футболисты не могут не держать в уме.

Конечно, столичной команде предстоит наисложнейшее испытание, однако футбол тем и хорош, что зачастую совершенно непредсказуем.

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«Серветт» (Женева, Швейцария) – «Челси» (Лондон, Англия). 29 августа, 23:30

Без сомнения, «Челси» – самый именитый и авторитетный участник квалификации Лиги конференций сезона-2024/25. Всего три года назад «аристократы» выигрывали Лигу чемпионов, сейчас же сражаются лишь за право выступить на групповой стадии самого «младшего» еврокубка.

Впрочем, после домашнего матча с «Серветтом» практически не осталось сомнений в том, что лондонцы там в итоге окажутся. Так считают и эксперты Olimpbet, которые видят в «Челси» безоговорочных фаворитов как ответной встречи: П1 – 4.89, Х – 4.19, П2 – 1.65 , так и двухраундового противостояния в целом: проход «Серветта» – 12, проход «Челси» – 1.02.

Кроме того, самый популярный букмекер страны полагает, что матч на «Стад де Женев» с большой долей вероятности окажется «верховым»: Тотал (2.5) мен – 2.34, Тотал (2.5) бол – 1.54.

А самую подробную роспись на матчи квалификационного раунда «плей-офф» Лиги конференций вы можете найти здесь .

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Источник: Olimpbet Arena