С кем советовался Самородов, уходя из «Актобе»?

Теги Спорт Казахстана

Нападающий сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» рассказал о том, как его приняли в РПЛ, нелепой травме и желании выйти против Холанда.

Максим Самородов в интервью Olimpbet Arena высказался о своем уходе из «Актобе». По словам футболиста, решающую роль в его переходе в «Ахмат» сыграл Магомед Адиев.

– Я работал с Магомедом Мусаевичем, знаю его требования. Можно сказать, именно этот фактор все и решил.

— Какие команды, помимо «Ахмата», выходили на тебя с предложениями?

— В принципе, все те, про кого писали СМИ. Кипрский «Арис», греческий ПАОК присылал оффер, но никакой конкретики от них не было. Все остальное – утка.

— C Нуралы Алипом не советовался при переходе в «Ахмат»?

— Честно, я ни с кем не советовался по поводу перехода. У меня такой характер: если решил, то никто не сможет переубедить. Ни мама, ни бабушка, ни жена.

Кроме того, Максим Самородов поделился мыслями о будущем «Актобе» без него и Рамазана Оразова:

– Пацаны там играют не хуже нас. Смотрел последние игры — очень здорово выглядели… Думаю, наш уход не повлияет на чемпионские шансы «Актобе». Команда хуже не стала. А возможно, даже лучше.

Также футболист рассказал о том, как его приняли в РПЛ, о Fan ID и о его шансах сыграть за сборную Казахстана после травмы.

Полную версию интервью Максима Самородова читайте на Olimpbet Arena.

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