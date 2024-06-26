Кому достанутся последние путевки в плей-офф?

Заключительные матчи группового этапа Евро-2024 – в коэффициентах Olimpbet.

Группа Е. Украина – Бельгия. 26 июня, 21:00 (время Астаны)

После двух туров в квартете Е сложилась интереснейшая ситуация, пожалуй, самая запутанная среди всех групп. У четырех сборных равное количество очков – по три, каждая из команд по разу победила и проиграла. Соответственно, любая из них может как выйти в плей-офф, так и остаться ни с чем.

Сейчас турнирное положение участников группы определяет лишь разница забитых и пропущенных мячей, и хуже всех она пока у Украины (минус два). Поэтому команде Сергея Реброва путевку в 1/8-ю финала гарантирует только победа над Бельгией.

Однако эксперты Olimpbet очень сильно сомневаются в таком исходе матча: П1 – 5, Х – 4.2, П2 – 1.69. А вероятность того, что гол Ромелу Лукаку, у которого на Евро-2024 отменили уже три забитых мяча, на этот раз засчитают, оценивается кэфом 1.93.

Столь же солидным букмекер № 1 в Казахстане ожидает преимущество «красных дьяволов» по угловым: П1 – 4.6, Х – 9.5, П2 – 1.33 и ударам в створ ворот: П1 – 5, Х – 7.4, П2 – 1.29.

Понять веру аналитиков в Бельгию несложно. Команда Доменико Тедеско каким-то непостижимым образом на старте чемпионата проиграла Словакии (0:1), а затем забила всего два мяча Румынии, хотя обоих соперников «красные дьяволы» могли громить с неприличным счетом. Тогда как Украина пока вообще не впечатляет.

А вот опереться на статистику в этом противостоянии не получается. Бельгийцы с украинцами до сих пор ни разу не играли даже в товарищеских матчах. Встреча в Штутгарте станет первой в истории взаимоотношений этих сборных. Кому она принесет удачу?

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Группа F. Грузия – Португалия. 27 июня, 00:00

Португалия не просто заблаговременно решила вопрос с выходом в плей-офф Евро-2024. Одержав две победы, Криштиану Роналду с партнерами досрочно первенствовали в группе F.

Теперь у главного тренера «европейских бразильцев» Роберто Мартинеса велик соблазн дать отдохнуть в третьем туре многим из своих лидеров. Как это сделал рулевой испанцев Луис де ла Фуенте, правда, это и не помешало «красной фурии» добиться победы над Албанией.

Впрочем, эксперты Olimpbet считают, что у Португалии в любом случае намного больше шансов на победу в матче с Грузией, в каком бы составе она ни вышла: П1 – 7.75, Х – 5.39, П2 – 1.4.

Самый популярный букмекер страны отдает португальцам серьезное предпочтение и по офсайдам: П1 – 5, Х – 4.4, П2 – 1.46. Зато по ударам от ворот грузины – безоговорочные фавориты: П1 – 1.08, Х – 13, П2 – 9.25.

Португалии в этой встрече, по большому счету, вообще ничего не надо. Грузии для выхода в 1/8-ю финала необходима только победа. Смогут ли дебютанты континентальных первенств удивить всю Европу?

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Источник: Olimpbet Arena