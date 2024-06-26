RFC получили престижную премию в Каннах!

Каннский фестиваль – известное событие в мире кинематографа. В этом году триумфальное поднятие “золотого льва” ознаменовано дебютной победой Казахстана.

Компания GForce Grey была удостоена награды в категории Social and Influencer за проект, посвященный проблеме семейного насилия, который был запущен в октябре 2023 года. Для совместной работы была приглашена команда самого известного интернет-проекта в Казахстане RFC (Ruh Fighting Championship).

В течение долгого времени в сети висели вывески о том, что будет проведен “бой между мужчинами и женщинами” по правилам ММА. Был снят популярный face-to-face между представителями женской и мужской половины. Комментарии пользователей разделились и кто-то отнесся к событию с долей скептицизма, кто-то с желанием посмотреть, но большая часть любителей проекта недоумевала и была против боя.

“Проект был придуман спонтанно, но повестка была актуальна как никогда. Мы обратились к нашим спонсорам по поводу данной идеи, не объяснив что было задумано в конечном итоге. Руководство компании 1xBet сразу дало понять, что не будет финансировать съёмки данного ивента, так как считает, что такому контенту нет места в интернете. Однако, после разъяснения полной концепции и дальнейшего плана на продвижение, вся неразбериха была улажена и наш генеральный партнер поддержал проект”, – говорят представители RFC.

Цифры проекта заставляют задуматься:

90% зрителей и участников проекта – мужчины

Общий охват составил 3,3 миллиона человек

135 тысяч реакций в социальных сетях

Просмотры прямой трансляции «боя мужчин против женщин» – 1 358 216 зрителей

Общее количество просмотров видеоанонсов и прямой трансляции – 4,8 миллиона

“Спасибо всей команде, и в первую очередь, клиенту – @ruh.fighting за то, что поддержали, это настоящие Мужчины, кто не побоялся рискнуть, не испугался хейта, сделал столько работы на самом высоком мировом уровне, и вместе с нами этой кампанией выразил свое отношение к проблеме и боролся с домашним насилием”, – пишет в Instagram компания GForce.

“Мы рады стать частью победы на каннском фестивале, а ещё больше рады быть причастны к подъему такой важной темы насилия в нашей стране”, – говорят представители компании 1xBet.