Грузия – Португалия. Прогноз на матч Евро 2024

Португальцы уже оформили своё попадание в плей-офф, где уже ожидают соперника. Сейчас главный вопрос состоит в том, как пройдет пребывание Грузии на своем дебютном Чемпионате Европы. Закончится ли сказка грустным концом или начнет новая глава под названием “Плей-офф”.

В группе F ситуация такова, что сборные Чехии и Грузии имеют по 1 баллу в запасе, а турецкий коллектив заработал 3 очка в сложном матче против грузин. Так как третье место может дать путевку дальше в плей-офф, битва за “бронзу” будет ожесточенная.

Проход Грузии выглядит как фантастика, но учитывая харизму и страсть, с которой играет грузинская дружина – стоит верить в продолжение сказки.

Наш прогноз:

Компания 1xBet даёт следующие котировки на матч. На успех сборной Португалии можно поставить с коэффициентом 1.42, а на победу Грузии – 7.95. Грузины определенно аутсайдеры. Поэтому любителям бить по П1/П2 советуем не засматриваться на низкий коэффициент команды Роналду.

Мы предлагаем следующие исходы:

Обе забьют – да. Коэффициент от компании 1xBet на данный исход составил 1.83. Смотря на игру сборной Грузии, можно констатировать факт, что в матчах всегда имеются моменты. Да и к тому же, команда Хвичи забила в двух матчах.

Тотал матча 3.5М за 1.3 коэффициента. Тотал имеет стабильный коэффициент для экспрессов. Несмотря на такую атакующую мощь Португалии – забивают они немного, чаще ошибаясь при ударах. А в боевую мощь Грузии в матче с португальцами не особо верится.

Криштиану Роналду забьет – да. Легендарный португалец должен забить хотя бы один гол в рамках этого группового этапа. Компания 1xBet считает, что шанс на это событие крайне велик. Коэффициент на гол Криша составил 1.75. Довольно высокий коэффициент на этот матч.

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