Турция – Португалия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по футболу в Казахстане

22 июня лидеры группы F Турция и Португалия встречаются на самой большой арене Европы в Дортмунде.

Вместе с чемпионатом Европы разгоняется и розыгрыш 150 миллионов тенге от FONBET. Букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане запустил к Евро множество специальных акций, а новым клиентам при регистрации по этой ссылке с промокодом E24 дает бонус 24 000 тенге!

Прямая трансляция матча Турция – Португалия начнется 22 июня в 21:00 на каналах Qazaqstan и Qazsport. Следить за игрой в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.

В Линии FONBET Турция считается аутсайдером этого матча, и котировка на ее победу – 5.80. Успех сборной Португалии и великого Криштиану Роналду аналитики компании оценивают в 1.57.

Как бы ни закончился этот матч, букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане FONBET разыгрывает 150 миллионов тенге во время Евро-2024. Новым клиентам компания дарит бонус 24 000 тенге при регистрации по ссылке с промокодом Е24!