Турция – Португалия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по футболу в Казахстане

Теги Спорт Казахстана

22 июня лидеры группы F Турция и Португалия встречаются на самой большой арене Европы в Дортмунде.

Вместе с чемпионатом Европы разгоняется и розыгрыш 150 миллионов тенге от FONBET. Букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане запустил к Евро множество специальных акций, а новым клиентам при регистрации по этой ссылке с промокодом E24 дает бонус 24 000 тенге!

Прямая трансляция матча Турция – Португалия начнется 22 июня в 21:00 на каналах Qazaqstan и Qazsport. Следить за игрой в режиме Live можно будет на сайте и в приложении FONBET.

В Линии FONBET Турция считается аутсайдером этого матча, и котировка на ее победу – 5.80. Успех сборной Португалии и великого Криштиану Роналду аналитики компании оценивают в 1.57.

Как бы ни закончился этот матч, букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане FONBET разыгрывает 150 миллионов тенге во время Евро-2024. Новым клиентам компания дарит бонус 24 000 тенге при регистрации по ссылке с промокодом Е24!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий