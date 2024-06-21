Сможет ли Рыбакина выйти в полуфинал берлинского «пятисотника»?

Казахстанская теннисистка готовится к важному для нее матчу на травяном турнире. По мнению экспертов Olimpbet, у Елены есть все шансы на успех. Подробности и коэффициенты – в материале ниже.

Виктория Азаренко (Беларусь) – Елена Рыбакина (Казахстан). 21 июня, 14:00 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана установила на пятисотнике в Берлине личный рекорд – она впервые в карьере прошла здесь дальше 1/8-й. Сегодня Елена Рыбакина проведет матч за выход в полуфинал и, по мнению экспертов Olimpbet, имеет все шансы на успех – П1 – 3.04, П2 – 1.39.

Накануне 25-летняя казахстанка, занимающая четвертую строчку в мировом рейтинге, ожидаемо обыграла россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 7:5). Для Рыбакиной это был первый матч в сезоне на траве.

Обычно она тяжеловато вкатывается, когда переходит на новое покрытие, что было заметно и здесь – Лена дважды отдала сопернице свою подачу. Но в целом казахстанка вновь показала свою собранность, умение дожать оппонентку и сделать важные брейки.

Опытная 34-летняя Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, сейчас идет в рейтинге на 19-м месте. После «Ролан Гаррос», где она вылетела во втором круге, теннисистка отдыхала почти три недели.

Сейчас белоруска успешно перешла с глины на газон, одержав на новом покрытии уже две победы. Причем если во втором круге она выбила неизвестную турчанку из второй сотни – Зейнеп Сонмез (6:3, 6:3), то в первом матче Виктория разделалась с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари (6:4, 6:2).

У Рыбакиной в этом сезоне три выигранных титула, Азаренко же пока идет без трофеев. Теннисистки встречались на корте четыре раза, и всегда побеждала казахстанка. Белоруска никогда не сдавалась без борьбы, но только все те встречи были на харде, а на траве они сойдутся впервые. Скорее всего, в Берлине девушки тоже выдадут затяжной матч – Тот (21.5) Б – 1.78.

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Джессика Пегула (США) – Катерина Синякова (Чехия). 21 июня, 15:30

В другом матче за выход в берлинский полуфинал может состояться вторая по счету сенсация с участием представительницы Чехии. Аналитики Olimpbet почти приравняли шансы на победу пятой и тридцатой ракетой мира – П1 – 1.77, П2 – 2.06. И вот почему.

В первом круге Катерина Синякова прошла более рейтинговую американку Эмму Наварро (6:4, 6:3). Во втором – неожиданно выбила из борьбы восьмую ракетку мира из Китая Синвэнь Жен, причем сделала это всего за полтора часа (6:4, 6:4).

Синяковой очень подходит трава, на ней она показывает свой лучший теннис – подключает классные укороченные удары, хорошо двигается, за счет чего на этом покрытии уже обыгрывала Пегулу три года назад.

Американка же является профильным игроком харда. Трава дается ей сложнее. Она старается тоже мощно подавать на этом покрытии, но совершает невынужденные ошибки и отдает свою подачу. Причем из-за проблем со здоровьем американка пропустила многие турниры, на которых могла бы побороться за титул.

В Берлине Пегула стартовала со второго круга, где обыграла хорватку Донну Векич (6:4, 7:5). Матч с Синяковой навряд ли сложится так же легко – на победу американки со счетом 2:1 Olimpbet предлагает коэффициент 4.5.

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