Бублику прогнозируют выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом более двух миллионов долларов

В немецком городе Галле продолжается травяной турнир АТР 500, призовой фонд которого составляет 2 255 655 долларов. Сегодня топовые теннисисты проведут матчи второго круга.

Кристофер Юбэнкс (США) – Александр Бублик (Казахстан). 19 июня, 17:40 (время Астаны)

Бублик успешно стартовал на турнире, где защищает свой прошлогодний чемпионский титул. Сыграть на траве в Галле приехали сразу несколько представителей топ-10, в числе которых и сильнейший теннисист мира Янник Синнер. Поэтому первой ракетке нашей страны будет непросто вновь завоевать трофей.

Эксперты Olimpbet уверены, что представитель Казахстана, как минимум, дойдет до четвертьфинала. С американцем Крисом Юбэнксом Бублик играет в рамках 1/8-й и считается фаворитом – П1 – 2.84, П2 – 1.43.

Накануне 27-летний Александр, который занимает в рейтинге АТР 17-е место, провел матч первого круга, обыграв квалифаера из второй сотни Макса Перселла (7:6 (7:1), 6:4). Вероятно, травма, из-за которой он снялся на прошлом турнире, дала о себе знать. Да, уровень соперника был не очень высок. И казахстанец позволил себе особо не напрягаться, но при этом он периодически испытывал проблемы со второй подачей и создавал моменты, в которых более мастеровитый соперник смог бы отыграться.

28-летний Юбэнкс проводит неудачный сезон. Он является 44-й ракеткой мира и в 2024-м не то, что не взял ни одного титула, он ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд. Неделю назад он заявился на травяной турнир в Штутгарте, в первой же игре уступив своему менее рейтинговому соотечественнику Брендону Накасиме (6:7 (4:7), 4:6).

В Галле в первом круге американец сыграл с топ-46 Педро Мартинесом (6:3, 6:4) и даже очень уверенно смотрелся на своей подаче. Но испанец является профильным грунтовиком, а с Бубликом, который может выстраивать многоходовки на любом покрытии, мощно бьет и очень вариативен на корте, будет в разы сложнее. На то, что казахстанец выиграет за две партии, коэффициент составляет 2.19.

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Даниил Медведев (Россия) – Чжан Чжичжэнь (Китай). 19 июня, 17:40

У 28-летнего Даниила Медведева сезон не задался. Вроде бы и является пятой ракеткой мира, участвует только в топовых турнирах и во многих доходит до финала, а вот титул никак не возьмет. Возможно, удача улыбнется ему на траве?

По крайней мере, в том, россиянин пройдет дальше 1/8-й, аналитики Olimpbet уверены – П1 – 1.13, П2 – 6.18. Для россиянина это будет второй матч, и своей первой игрой он остался недоволен, считая, что у него ничего не получалось. Первый сет против Нуну Боржеша (топ-51 из Португалии) Медведев выиграл на тай-брейке, а во втором уже был более сконцентрирован (7:6 (7:4), 6:4).

27-летнему Чжичжэню, который занимает в рейтинге АТР 42 место, стартовая победа далась еще тяжелее – он лишь в трех сетах обыграл Себастьяна Офнера (7:6, 6:7, 6:4). Перед этим в Штутгарте он в первом круге уступил Доминику Кепферу (4:6, 7:6 (7:5), 4:6).

На фоне этих соперников Медведев, конечно же, игрок совершенно другого класса. Но представитель Китая в последнем противостоянии не отдал ни одного гейма на своей подаче, что дает ему шанс и сегодня зацепиться за сет. На счет 2:1 предлагается кэф 4.

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