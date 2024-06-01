Заряжайте на Махачева уверенно: 50% кешбэк от Olimpbet

Главный бой турнира UFC 302 станет настоящим шоу. Чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) сойдется в поединке с живой легендой Дастином Порье (30-8).

Ислам Махачев будет защищать свой пояс уже в третий раз. По логике, главным претендентом в легком весе является Арман Царукян, дышащий дагестанцу в спину. Но он настоял на полном лагере подготовки и отказался выходить в октагон в июне.

Сейчас Ислам находится на пике своих кондиций. Две победы над Александром Волкановски сделали его первым номером списка вне зависимости от весовых категорий. Базовый борец Махачев развился в каждом аспекте и стал настоящим универсалом. Команда чемпиона заявляет, что бой пройдет так, как того захочет Ислам. В это несложно поверить.

Дастин «Бриллиант» Порье постарается забрать в пояс третий раз за карьеру. В первый раз его остановил Хабиб Нурмагомедов, во второй – Чарльз Оливейра. Американца с легкостью можно назвать самым техничным ударником в дивизионе – его навыки бокса и умение уворачиваться от атак никуда не пропали.

Но стоит заметить, что в первый раз шанс на титул он получил после победы над Максом Холлоуэйем. Во второй раз – после побед над Конором Макгрегором. Сейчас же ему дали такую возможность лишь после победы над проспектом Бенуа Сэнт-Дени. Порье уже не молод и явно не на пике формы, что вкупе с удобным для Ислама стилем делает его явным аутсайдером.

Аналитики крупнейшего букмекера Казахстана Olimpbet считают так же: коэффициент победу Ислама – 1.18, на победу Порье ­– 5.3.

Кстати! Специально для этого боя Olimpbet подготовил акцию. Если ставка на победу Махачева от 2 000 тенге не сыграет, то Olimpbet вернет 50% от ее суммы.

Но не стоит считать, что у Дастина нет никаких шансов. Вряд ли у Махачева получится перевести бой в партер с первых минут. Россиянин уже проигрывал нокаутом и пошатывался от ударов Волкановски, а значит американец точно найдет свой шанс в стойке. Но это не отменяет того факта, что у чемпиона намного больше выносливости и опций для достижения результата – кэф на его победу по очкам равен 5.

Не менее зрелищным должно получиться и соглавное событие – бывший чемпион среднего веса Шон Стриклэнд обещал устроить бескомпромиссную рубку с бразильцем Пауло Костой – П1 – 1.38, П2 – 3.05.

Роспись на другие поединки UFC 302 ищите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии «Выбор года».

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами при положительном балансе на счету.