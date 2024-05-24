«Рахат fest» + Olimpbet: отдыхайте и выигрывайте!

Уже в эту субботу гостей фестиваля «Рахат fest» ждет специальное чиллаут-пространство. На нем можно будет не только зарядиться хорошим настроением, но и получить ценные призы.

25 мая на живописных Первомайских прудах в Алматы пройдет «Рахат fest». Центром притяжения фестиваля станет специальное пространство от Olimpbet – инвестора №1 в спорт Казахстана.

В этом оазисе развлечений гостей ждут разнообразные футбольные активности: сабсокер, панна-футбол, кикер, текбол, зона PlayStation, а также корнхолл, кульбуто и силомер. Для комфорта посетителей будут предложены закуски и прохладительные напитки.

Среди самых активных участников пройдет розыгрыш ценных призов. Среди них PlayStation 5, умная колонка «Яндекс.Станция Макс» и AirPods Max.

Что нужно знать о «Рахат fest» 2024?

Где: Алматы, Первомайские пруды (на 100 м дальше зоны Tortuga, ищите надпись «Зона отдыха» и опознавательный знак фестиваля).

Когда: 25 мая, 13:00.

Билеты на фестиваль хорошего настроения – по ссылке.

«Рахат fest» обещает стать ярким событием года. С 13:00 до 22:00 гости смогут наслаждаться разнообразными развлечениями на фоне живописной природы. В программе: еда, напитки, фотозоны, игры, мастер-классы, конкурсы и выступления артистов.

Специальные гости: Маргарита Суханкина с песнями группы «Мираж» и HammAli & Navai.