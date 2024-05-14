«Пантеры» в шаге от финала Восточной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге проходят полуфинальные серии. И вот какие расклады на них у самого популярного букмекера Казахстана.

«Флорида Пантерс» – «Бостон Брюинс». 15 мая, 04:00 (время Астаны)

В Санрайз состоится пятый матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В нем может завершиться противостояние между флоридскими «пантерами» и бостонскими «мишками».

В прошлом году «Пантерс» дошли до финала Кубка Стэнли, и в этом сезоне амбиции у команды не ниже. Во втором раунде команда ведет 3-1. Она проиграла стартовый матч дома, но затем одержала три победы подряд и имеет все шансы пройти дальше, так как решающую игру проведет на своем поле.

У южан надежно играет российский кипер Сергей Бобровский – он отражает 89,2% бросков за матч, но в среднем не пропускает даже трех шайб. «Флорида» умеет камбэчить, что показала в предыдущем матче, когда поначалу уступала 0:2, умеет отыгрываться после мощных провалов, как было в начале серии. Сейчас команда находится на подъеме.

В прошлом сезоне «Брюинс» проиграли «Флориде» в первом раунде плей-офф. В этом, вероятнее всего, проиграют во втором. «Мишки» значительно уступают конкуренту по качеству состава, по тактическим схемам и по физике. Коэффициент надежности у вратаря Джереми Свеймэна высокий, но подводят игроки обороны.

Аналитики Olimpbet уверены, что «Флорида» выиграет этот матч и всю серию. Победитель матча: «Флорида Пантерс» – 1.45, «Бостон Брюинс» – 2.75. Победа «Флорида Пантерс» в три гола и более – 2.8.

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«Эдмонтон Ойлерс» – «Ванкувер Кэнакс». 15 мая, 06:30 (время Астаны)

В Западной конференции развернулась интересная битва между «нефтяниками» и «касатками». Канадские команды проповедуют совершенно разный стиль игры.

Хоккеисты «Эдмонтона» много бросают и открываются, наседают на ворота соперника и создают много голевых моментов, что очень важно. «Ванкувер», напротив, делают ставку на оборону и контратаку. И если взять по эффективности ударов, то эту битву они выигрывают. У «Ойлерс» низкий процент реализации бросков, учитывая, как много они их наносят.

Пока что команды по очереди выигрывают матчи. И каждый раз победитель уходил с поля с разницей всего в одну шайбу. «Ванкувер» взял первый матч дома, второй проиграл. Затем «Эдмонтон» уступил дома и теперь снова сыграет на своем поле.

Эксперты Olimpbet считают, что «касатки» смогут сравнять счет в серии до 2-2. Победитель матча: «Эдмонтон Ойлерс» – 1.48, «Ванкувер Кэнакс» – 2.65. Победа «Эдмонтон Ойлерс» ровно в один гол – 8.5.

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