«Боруссия» в шаге от финала Лиги чемпионов

Ответная встреча между парижанами и дортмундцами – в аналитике букмекера.

ПСЖ (Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 8 мая, 00:00 (время Астаны)

«Боруссия» еще до первой встречи с «Пари Сен-Жермен» прыгнула выше головы – в полуфинале Лиги чемпионов команду из Дортмунда никто не ждал. Однако «шмелям» этого показалось мало, и они выиграли домашний матч у ПСЖ, сделав неплохую заявку на выход в решающую стадию турнира.

Конечно, счет 1:0 – далеко не гарантия общей победы. Но сам факт того, что парижане угодили в положение отыгрывающейся стороны, не может не удивлять. Коллективу Луиса Энрике теперь в любом случае необходимо побеждать, а «черно-желтым» достаточно просто не пропустить, чтобы преодолеть полуфинальный барьер.

Да, Мбаппе и Ко в состоянии накидать полную авоську мячей любому сопернику, и в «Боруссии», понятное дело, это прекрасно понимают. Однако на немцев, уже совершивших маленький подвиг, в отличие от французов, не будет давить серьезнейший груз ответственности. Даже если они проиграют и завершат выступление в ЛЧ, им никто не будет за это высказывать претензий – ни болельщики, ни руководство, ни спонсоры.

От «Сен-Жермен» же требуют только одного – не просто прохода в финал, а победы там. ПСЖ еще никогда в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов и лишь однажды добирался до главной битвы, четыре года назад уступив ее другому представителю Германии – «Баварии». А вот «Боруссия» имеет опыт побед в главном еврокубке, триумфальным для «шмелей» в ЛЧ стал сезон-1996/97.

Примечательно, что эти соперники спорили между собой в первом же туре группового этапа текущего розыгрыша Лиги чемпионов. И тогда парижане уверенно разобрались с дортмундцами, забив им два безответных гола. Да и вообще «Сен-Жермен» еще не пропускал от «Боруссии» на своем поле. Значит ли это, что у «черно-желтых» совсем нет шансов на благоприятный для них исход по итогам двухраундового противостояния?

Эксперты Olimpbet видят свежеиспеченных чемпионов Франции явными фаворитами как ответного матча – П1 – 1.41, Х – 5.37, П2 – 7.15, так и по сумме обеих встреч: проход ПСЖ – 1.66, проход «Боруссии» – 2.23.

Но не стоит забывать: хотя дортмундцы еще ни разу и не забивали в Париже, одну из игр там они завершили вничью 0:0. И сейчас этот счет их полностью удовлетворит.

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