Битва при «Энфилде» и дерби на «Стэмфорд Бридж»

Топовые матчи 36-го тура английской Премьер-лиги – в раскладах Olimpbet.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 5 мая, 20:30 (время Астаны)

«Скаузеры» полностью провалили апрель: с треском вылетели из Лиги Европы, а в АПЛ одержали всего две победы в шести проведенных матчах. Из-за этого «Ливерпуль» упал на третье место в таблице, с которого уже вряд ли куда-то сдвинется. Борьба за титул для команды Юргена Клоппа, стоит признать, завершена.

А вот для «Тоттенхэма» все оставшиеся игры сезона сродни финалам. «Шпоры» ведут заочную борьбу с «Астон Виллой» за последнюю путевку в Лигу чемпионов от Англии, и сейчас в этом споре лондонцы проигрывают клубу из Бирмингема.

Но до тех пор, пока у «Хотспур» остаются хотя бы теоретические шансы зацепиться за итоговую четвертую строчку, не стоит сомневаться, что коллектив Ангелоса Постекоглу будет за них цепляться.

Мерсисайдцы находятся в явном игровом и эмоциональном кризисе. Нагрузок Клоппа, подразумевающих отменную физическую готовность, на финише чемпионата выдерживают далеко не все футболисты «красных». А некоторые, как, к примеру, Диогу Жота или Жоэль Матип, вообще вышли из строя.

Однако «Тоттенхэм» вряд ли будет иметь перед «Ливерпулем» преимущество в свежести, так как всего за три дня до визита на «Энфилд» «шпоры» проводили энергозатратное столичное дерби с «Челси». И у них также есть кадровые потери: немецкий форвард Тимо Вернер выбыл до конца сезона.

К тому же «скаузеры» очень успешно действуют против «Хотспур» на своем поле: в XXI веке «Ливерпуль» уступил «Тоттенхэму» в родных стенах лишь однажды. А тут еще у «красных» будет явный зуб на лондонцев за скандальное поражение в матче первого круга, когда судьи попросту обокрали мерсисайдцев в Лондоне (1:2), отняв у них чистый гол.

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что, несмотря на затянувшийся кризис и почти полное отсутствие турнирной мотивации, у хозяев заметно больше шансов на благоприятный исход: П1 – 1.48, Х – 5.59, П2 – 5.59.

При этом букмекер № 1 в Казахстане практически не сомневается, что матч на «Энфилде» будет «верховым»: Тотал (2.5) мен – 3.79, Тотал (2.5) бол – 1.26.

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«Челси» – «Вест Хэм Юнайтед». 5 апреля, 18:00

Для «аристократов» это будет уже второе дерби за три дня, 2-го мая «Челси» выяснял отношения с «Тоттенхэмом» в отложенном матче 26-го тура АПЛ. «Молотобойцы» же готовились к сражению с «синими» в привычном недельном цикле после домашней битвы с «Ливерпулем», завершившейся результативной ничьей 2:2.

К очной встрече столичные соседи подходят соседями и по турнирной таблице, находясь в ней ближе к середине, чем к еврокубковой зоне. Ни «Челси», ни «Вест Хэм» в следующем сезоне на международной арене не выступят, но это не значит, что к очной дуэли они отнесутся спустя рукава – в АПЛ проходных матчей не бывает.

Исторически «пенсионеры» имеют огромное преимущество во взаимоотношениях с лондонскими «Юнайтед». Однако в последнее время «молотобойцы» активно выравнивают статистику, а в двух последних очных матчах «Вест Хэм» взял у «Челси» четыре очка из шести, в том числе – выиграл матч первого круга текущего чемпионата.

Правда, на «Стэмфорд Бридж» «железные» противостоят «синим» не столь успешно, как на родном «Олимпийском». Вот и на этот раз аналитики Olimpbet видят в команде Маурисио Почеттино явного фаворита домашнего дерби с коллективом Дэвида Мойеса: П1 – 1.66, Х – 4.67, П2 – 4.57.

При этом наиболее вероятный счет матча, в линии самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 8.75.

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