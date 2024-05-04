Битвы за серебро: в Бундеслиге и Ла Лиге состоятся важные матчи

В топовых европейских чемпионатах за несколько туров до окончания продолжаются битвы за медали.

Бундеслига. 32 тур. «Штутгарт» – «Бавария». 4 мая, 18:30 (время Астаны)

В чемпионате Германии досрочным чемпионом стал «Байер», а вот за серебро все еще идет борьба. За три тура до окончания чемпионата на второй строчке идет «Бавария», у которой 69 очков. «Штутгарт» располагается на третьем месте и отстает на пять баллов, но снизу его поджимает «Лейпциг», который провел на игру больше, а набрал всего на очко меньше.

Оба соперника уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Причем подопечные Томаса Тухеля все еще ведут розыгрыш в самом престижном клубном турнире, имея большие шансы его выиграть.

До выхода в финал нужно пройти «Реал», первый матч с которым завершился ничьей, поэтому очень важно распределить силы грамотно. Вроде можно было сильно не напрягаться против «Штутгарта», но победа в данном случае практически гарантирует второе место в Бундеслиге. А значит, можно будет расслабиться и сосредоточиться только на еврокубках. К тому же Тухель проводит в «Баварии» последний сезон, уйти однозначно хочется на коне, поэтому ждать от «красных» слива не приходится.

«Штутгарт» давно не обеспечивал выход в Лигу чемпионов, и вот, наконец, порадовал болельщиков. В прошлом сезоне команда боролась за выживание и едва не вылетела во вторую Бундеслигу, а в этом – претендует на медали.

Беспроигрышная серии «Баварии» во всех турнирах составляет шесть матчей. А вот «Штутгарт» в позапрошлом туре неожиданно потерял очки с «Вердером», но это поражение было первым за четыре месяца.

По мнению аналитиков Olimpbet, этот матч – один из немногих, когда «Бавария» все-таки считается аутсайдером: П1 – 2.22, Х – 4.09, П2 – 2.94. Большой результативности ожидать не стоит: Тот (3.5) М – 1.81.

Футболка с автографом Роналду ждет своего владельца! Специально для казахстанских болельщиков Olimpbet проводит акцию «Короли футбола». Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие.

Ла Лига. 34 тур. «Жирона» – «Барселона». 4 мая, 21:30

За пять туров до окончания все еще может измениться в испанской Примере. «Реал» набрал в 33 матчах 84 очка и лидирует. Но «Барса», идущая второй, отстает всего на семь баллов, а занимающая третье место «Жирона» – на девять. Скорее всего, мадридцев уже догнать не удастся, и команды ведут борьбу за «серебро». Оба клуба представляют Каталонию.

Соперники проводят сезон по-разному. «Жирона» называлась главным открытием чемпионата, настолько блестяще стартовала, и даже возглавляла турнирную таблицу. Но потом дела пошли на спад.

Футболисты «Барселоны», напротив, плохо начали розыгрыш, и даже Хави, главный тренер, задумался об уходе. Хотя смогли прибавить во второй половине.

К слову, обе команды в последних встречах исповедуют атакующий футбол и не уходят с поля без забитых голов.

Эксперты Olimpbet практически не видят фаворита в данной встрече – П1 2.79, Х – 3.89, П2 – 2.38. Наверняка забьет кто-то из лучших бомбардиров команд – Артем Довбик или Роберт Левандовски. На обоих предлагается коэффициент 2.2.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице «100% CASHBACK».