Футболка с автографом Роналду уже в Алматы (видео)

Рассказываем, как получить сувенир, подписанный известным форвардом.

Подписчики телеграм-канала Olimpbet Kazakhstan определили, футболку с чьей подписью они бы хотели получить. Почти 40% проголосовавших предпочли памятный артефакт из-под руки Месси. Но фанаты Криштиану были активней. С перевесом в 20% они обошли сторонников «Блохи».

Таким образом, стал известен главный приз акции «Короли футбола» от Olimpbet – футболка, подписанная лично Роналду. Буквально на днях уникальный сувенир прибыл в Алматы.

Кстати, кроме футболки от легендарного форварда, в акции можно выиграть три iPhone 15 Pro Max, шесть квадрокоптеров DJI Mavic Air 2S Fly More Combo, пятнадцать игровых консолей Sony PlayStation 5, а также AirPods, Яндекс Станции и тысячи фрибетов.

Как принять участие в акции «Короли футбола»?

1. Авторизуйтесь и подтвердите свое участие в акции, нажав кнопку «Участвовать» на странице акции «Короли футбола».

2. Сделайте ставку в разделе «Футбол» на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 5000 тг. с коэффициентом от 1.5 для ординаров или 1.8 для экспрессов.

3. Получите билет за каждую ставку от 5000 тг. 1 ставка = 1 билет. В розыгрыше участвуют пользователи, набравшие не менее 5 билетов.

Акция проходит в три этапа: 1-й этап – с 19 марта по 13 апреля, 2-й – с 14 апреля по 8 мая, 3-й этап – с 9 мая по 1 июня.

По итогам каждого из этапов будет проводиться розыгрыш призов. Полученные билеты сгорают после каждого этапа.

Как получить футболку с автографом Криштиану?

Чтобы выиграть главный приз – футболку с подписью Роналду – нужно участвовать в каждом из трех этапов акции. При этом собрать не менее 15 билетов за все три этапа.

Обладатель суперприза будет объявлен на финальном розыгрыше, который состоится 5 июня на YouTube-канале OLIMPBET PLAY. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эфир.

Подробные условия акции читайте на странице «Короли футбола», 21+.