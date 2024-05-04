Футболка с автографом Роналду уже в Алматы (видео)
Рассказываем, как получить сувенир, подписанный известным форвардом.
Подписчики телеграм-канала Olimpbet Kazakhstan определили, футболку с чьей подписью они бы хотели получить. Почти 40% проголосовавших предпочли памятный артефакт из-под руки Месси. Но фанаты Криштиану были активней. С перевесом в 20% они обошли сторонников «Блохи».
Таким образом, стал известен главный приз акции «Короли футбола» от Olimpbet – футболка, подписанная лично Роналду. Буквально на днях уникальный сувенир прибыл в Алматы.
Кстати, кроме футболки от легендарного форварда, в акции можно выиграть три iPhone 15 Pro Max, шесть квадрокоптеров DJI Mavic Air 2S Fly More Combo, пятнадцать игровых консолей Sony PlayStation 5, а также AirPods, Яндекс Станции и тысячи фрибетов.
Как принять участие в акции «Короли футбола»?
1. Авторизуйтесь и подтвердите свое участие в акции, нажав кнопку «Участвовать» на странице акции «Короли футбола».
2. Сделайте ставку в разделе «Футбол» на сайте или в приложении Olimpbet.kz от 5000 тг. с коэффициентом от 1.5 для ординаров или 1.8 для экспрессов.
3. Получите билет за каждую ставку от 5000 тг. 1 ставка = 1 билет. В розыгрыше участвуют пользователи, набравшие не менее 5 билетов.
Акция проходит в три этапа: 1-й этап – с 19 марта по 13 апреля, 2-й – с 14 апреля по 8 мая, 3-й этап – с 9 мая по 1 июня.
По итогам каждого из этапов будет проводиться розыгрыш призов. Полученные билеты сгорают после каждого этапа.
Как получить футболку с автографом Криштиану?
Чтобы выиграть главный приз – футболку с подписью Роналду – нужно участвовать в каждом из трех этапов акции. При этом собрать не менее 15 билетов за все три этапа.
Обладатель суперприза будет объявлен на финальном розыгрыше, который состоится 5 июня на YouTube-канале OLIMPBET PLAY. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить эфир.
Подробные условия акции читайте на странице «Короли футбола», 21+.